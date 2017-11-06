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خادم الحرمين يتسلم أوراق اعتماد 12 سفيرًا أجنبيًا

خادم الحرمين يتسلم أوراق اعتماد 12 سفيرًا أجنبيًا
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تواصل- واس:

تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – في مكتبه بقصر اليمامة اليوم، أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة، سفراء معتمدين لدولهم لدى المملكة.

فقد تسلم – أيده الله – أوراق اعتماد كل من، سفير جمهورية مالطا رايمون سارسيرو، وسفير جمهورية موريشيوس محمد إقبال لاتونا، وسفير جمهورية باكستان الإسلامية خان هشام بن صديق، وسفير جمهورية نيبال الديموقراطية الفدرالية الدكتور ماهيندارا سينغ راجبوت، وسفير جمهورية بنما غير المقيم إدواردو فونيسكا، وسفير جمهورية بنين فاضلوا موتانرو، وسفير جمهورية غانا طاهر بيمبالي دامبا، وسفير المملكة الأردنية الهاشمية علي حسن الكايد، وسفير مملكة النرويج أويفند ستوكه، وسفير مملكة الدنمارك أوله موسبي، وسفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية حمادي ولد أميمو، وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان.

ورحّب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بالسفراء في المملكة العربية السعودية، وحملهم – أيده الله – نقل تحياته لأصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة دولهم، متمنياً لهم التوفيق في مهامهم لتعزيز وتطوير العلاقات بين المملكة ودولهم.

من جهتهم نقل السفراء تحيات قادة دولهم لخادم الحرمين الشريفين، معبرين عن شكرهم للملك المفدى على استقباله لهم وعلى ما وجدوه من حسن استقبال وكرم ضيافة.

وأكدوا حرصهم على تعزيز العلاقات بين بلدانهم والمملكة، والرقي بها في مختلف المجالات.

وقد أجريت للسفراء المراسم المعتادة في مثل هذه المناسبة.

حضر مراسم تسليم أوراق اعتماد السفراء، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي الأستاذ خالد بن عبدالرحمن العيسى، ومعالي رئيس المراسم الملكية الأستاذ خالد بن صالح العباد، ومعالي رئيس الحرس الملكي الفريق أول ركن سهيل بن صقر المطيري، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين.

 

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