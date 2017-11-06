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حمل المرأة المصابة بأمراض مزمنة أصبح ممكنًا.. بشرط واحد

حمل المرأة المصابة بأمراض مزمنة أصبح ممكنًا.. بشرط واحد
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تواصل – وكالات:

نشرت وكالة الأنباء الألمانية، تقريراً عن إمكانية حمل النساء اللاتي يعانين من أمراض مزمنة من الروماتيزم والصرع والربو الحاد وداء السكري، بعدما كان من غير المتصور أن يحدث ذلك قبل عقود قليلة.

وقالت الوكالة في تقريرها: إنه “أصبح من الممكن أن يحدث الحمل رغم الإصابة بمرض مزمن، ولكن بشرط، ألا وهو التخطيط الجيد للحمل”، مبينةً أن التخطيط الجيد يتمثل في التعاون بين طبيب أمراض النساء والتوليد واختصاصي المرض المزمن.

ونقلت عن القابلة الألمانية فيرونيكا بوجني، قولها: إن “فرصة الحمل وولادة طفل سليم لا تقل عن الأصحاء بشرط الإعداد الجيد، مشيرة إلى أنه لا يتم منع المرأة اليوم من الحمل إلا إذا كان الحمل سيمثل خطورة على حياتها أو حياة الطفل”.

مريضة السكري

وأحياناً يحتاج التخطيط إلى بعض الوقت، ففي بداية الحمل يتعين أن تكون المريضة في حالة جيدة وأن يكون المرض في مستوى منخفض.

وأكدت البروفيسور إيكيهارد شلويسنر، عضو الجمعية الألمانية لأمراض النساء والتوليد، أنه من المهم جداً أن يحدث الحمل مع استقرار الحالة، وذلك بغض النظر عما إذا كانت المرأة تعاني من صرع أو أحد أمراض الأيض أو أحد أمراض المناعة الذاتية أو التهابات مزمنة أو داء السكري.

وفي حال ارتفاع مستويات الالتهابات أو كان المرض في نوبة من نوباته، يتعين على الطبيب علاج المرض أولاً، مع العلم بأن فرط نشاط أو قصور الغدة الدرقية يهدد بالإجهاض، وفي حال داء السكري قد تتسبب نسبة السكر الخاطئة في إصابة الطفل بأمراض خطيرة.

وهناك بعض الأدوية يحظر على الحامل أخذها، وغالباَ ما يكون لها بدائل، ومن البديهي أن يتم تبديل الدواء تحت إشراف الطبيب.

وهنا يحذر “شلويسنر” من التغيير العشوائي للدواء أو التوقف عن تعاطي الدواء دون استشارة الطبيب؛ لأن هذا قد يتسبب في عدم استقرار الحالة في الثلاثة أشهر الأولى الحاسمة من الحمل، ومن ثم يرتفع خطر حدوث مضاعفات.

آثار الحمل

ومن المعلومات، التي يكشفها التشاور مع الطبيب، الآثار الناتجة عن الحمل بالنسبة لحالة المرض المزمن؛ فعلى سبيل المثال قد يؤدي التغير الهرموني في بعض أمراض الروماتيزم، مثل مرض النسيج الضام، إلى التسبب في نوبة من نوبات المرض، وذلك وفقاً لما أوضحته اختصاصي الروماتيزم ريبيكا فيشر-بيتس.

وفي حال التهاب المفاصل الروماتويدي قد تتحسن الأعراض خلال فترة الحمل، ومع هذا فإن المرض الروماتويدي لا يختفي خلال فترة الحمل، فالعديد من النساء يعانين ويحتجن إلى العلاج.

وبشكل عام، يعود الفضل في إمكانية الحمل اليوم مع هذه الأمراض المزمنة من ناحية إلى التقدم الطبي ومن ناحية أخرى إلى أنه تم اكتشاف المزيد حول مسار الحمل مع الإصابة بمرض مزمن.

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