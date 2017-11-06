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بعد إلغائه.. 3 خطوات لإعادة زر «هوم» في هاتف «آيفون X» (فيديو)

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تواصل – فريق التحرير:

ألغت شركة “أبل” من هاتفها الجديد “آيفون X” مفتاح الشاشة الرَئِيسِيّة “هوم”، حيث يعد هذا التغيير الأكبر الذي أجرته الشركة على هاتفها الأحدث.

وأَظْهَرَ مقطع فيديو نشرته مواقع تقنية، طريقة لإعادة الزر، عبر برنامج “home button replacement”، حيث يغطي جزءاً من واجهة الشاشة، ويظل محل زر الهوم افْتِرَاضياً، ويظهر مع أغلب التطبيقات.

وتعتبر هذه الطريقة بمثابة “اختراق”، وبالطبع لا تنصح به شركة أبل على الإطلاق، فهي تريد أن تقضي على ميزة “تاتش آي دي” وبصمة الإصبع التي يُمكن قراءتها واستغلالها في سرقة بيانات المستخدم الشخصية.

خطوات تعيين زر هوم افْتِرَاضي على شاشة “آيفون X”:

1 – بتفعيل ميزة الإيماءات المخصصة “Assistive Touch”.

2 – اذهب إلى الإعدادات – عام – سهولة الوصول – الإيماءات المخصصة.

3 – انقر لأسفل ثم فعل زر “هوم”، وقم بسحبه وإدراجه في أَي جزء من الشاشة.

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