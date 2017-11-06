شاهد.. حطام طائرة نائب أمير منطقة عسير ومرافقيه

تواصل – فريق التحرير:

تداول مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صوراً ومقطع فيديو تم التقاطه لحطام المروحية التي كان يستقلها الأمير الراحل الأمير منصور بن مقرن نائب أمير منطقة عسير وعدد من المسؤولين.

وبدت الطائرة وقد تناثرت أجزاؤها بموقع الحطام في منطقة جبلية وعرة بمحمية ريدة الواقعة شمال غرب مدينة أبها بمنطقة عسير.

ويقوم عدد من الفرق المختصة بجمع أجزاء الطائرة المنكوبة، حيث ستتم الاستعانة بها في التحقيقات لمعرفة الأسباب التي أدت للحادث الذي وقع مساء أمس الأحد.

وكان نائب أمير منطقة عسير الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز، قد توفي أمس في حادثة تحطم مروحية كان يستقلها هو وعدد من المسؤولين لتفقد عدد من المشاريع والواجهة البحرية للمحافظة.