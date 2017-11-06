أهالي حي قويزة لـ«تواصل»: نريد معرفة مصير متوسطة الأمير ماجد؟.. وتعليم جدة يرد

تواصل – نايف الحربي:

تساءل عدد من أهالي حي قويزة شرق محافظة جدة، في رسالة شكوى لـ”تواصل” عن مصير مبنى متوسطة الأمير ماجد الذي كان صرحاً تعليمياً قبل إخلائه في عام 1428 نظراً لعدم سلامة المبنى وأثار التصدعات التي حصلت فيه.

وأكد الأهالي أنه تقرر إخلاء هذا المبنى من الطلاب في عام 1428، ونقل المدرسة في الحي المقابل لهم، وتحديداً في مبنى خاص لا تتوفر به وسائل السلامة.

وتابع الأهالي أن المبنى الحكومي القديم بعد أن تم إخلاءه تم هدمه تماماً في عام 1431 ولا زالت الأرض كما هي، ولم يتم إنشاء المبنى من جديد حتى هذا الوقت.

من جهته رد مدير إدارة الإعلام والمتحدث الرسمي باسم إدارة تعليم جدة حمود الصقيران على تساؤلات الأهالي في تصريحات خاص لـ”تواصل”، مؤكداً أن مبنى مدرسة الأمير ماجد المتوسطة بشرق جدة أزيل بسبب خطورته.

وأضاف الصقيران أن الموقع تم رفعه وبرمجته ضمن الدفعة الثالثة من مشاريع شركة تطوير للمباني لتنفيذ مبنى جديد عليه.