معلومات جديدة عن الإرهابي النصراني منفذ مذبحة كنيسة تكساس

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة
أقرا الخبر
ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة

ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة

قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض
أقرا الخبر
قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض

قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض

بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك
أقرا الخبر
بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك

بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك

الرياض.. الإطاحة بمدير عربي هدد موظفة بالفصل وحرمها من المكافآت
أقرا الخبر
الرياض.. الإطاحة بمدير عربي هدد موظفة بالفصل وحرمها من المكافآت

الرياض.. الإطاحة بمدير عربي هدد موظفة بالفصل وحرمها من المكافآت

«أباالخيل»: التوصل لـ«طفل خميس مشيط» المعنف من والده وخاله (فيديو)
أقرا الخبر
«أباالخيل»: التوصل لـ«طفل خميس مشيط» المعنف من والده وخاله (فيديو)

«أباالخيل»: التوصل لـ«طفل خميس مشيط» المعنف من والده وخاله (فيديو)

الرياض.. مداهمة أوكار العمالة المخالفة وإزالة التعديات على حديقة (صور)
أقرا الخبر
الرياض.. مداهمة أوكار العمالة المخالفة وإزالة التعديات على حديقة (صور)

الرياض.. مداهمة أوكار العمالة المخالفة وإزالة التعديات على حديقة (صور)

عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة
أقرا الخبر
عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة

عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة

مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)
أقرا الخبر
مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)

مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)

ترشيحاتنا

السجن 10 سنوات عقوبة المسؤولين المتورطين بقضايا الفساد

السجن 10 سنوات عقوبة المسؤولين المتورطين بقضايا الفساد

قيادة التحالف: إغلاق مؤقت لكافة المنافذ اليمنية الجوية والبحرية والبرية

قيادة التحالف: إغلاق مؤقت لكافة المنافذ اليمنية الجوية والبحرية والبرية

وفاة نائب أمير عسير في حادثة تحطم مروحية

وفاة نائب أمير عسير في حادثة تحطم مروحية

بالأسماء.. القائمة النهائية للمرشحات الفائزات بالوظائف الإدارية

بالأسماء.. القائمة النهائية للمرشحات الفائزات بالوظائف الإدارية

معلومات جديدة عن الإرهابي النصراني منفذ مذبحة كنيسة تكساس

معلومات جديدة عن الإرهابي النصراني منفذ مذبحة كنيسة تكساس
0

تواصل – وكالات:

كشفت السلطات الأمريكية عن تحديد هوية الإرهابي الدموي منفذ مذبحة الكنيسة المعمدانية الأولى (فيرست باتيست) في ولاية تكساس الأمريكية، أمس الأحد التي أسفرت عن مقتل 26 شخصاً وإصابة 20 آخرين على الأقل.

وقالت مصادر في الشرطة إن مطلق النار على الكنيسة، شاب أبيض يبلغ من العمر 26 عاماً، يدعى “ديفن باتريك كيلي”، وأعلن حاكم تكساس غريغ أبوت في مؤتمر صحفي، أن عدد قتلى الهجوم 26 شخصاً.

وقال فريمان مارتن المسؤول بقوات الأمن بتكساس، إن 23 شخصاً قُتلوا داخل الكنيسة، وقُتل شخصان خارج الكنيسة، في حين فارق شخص الحياة بعد نقله إلى المستشفى.

وأضاف “مارتن ” أن المهاجم كان يتشح بالسواد بشكل كامل ويرتدي سترةً مضادةً للرصاص، وهرب بعد أن أسقط سلاحه في موقع الهجوم، وعثر عليه لاحقاً ميتاً في سيارته. وقال مارتن: إن المهاجم قد يكون انتحر، أو قُتل على يد أحد السكان المحليين بعد تعقبه من موقع الهجوم.

وقالت مصادر محلية: إن قداس الأحد في الكنيسة يحضره عادة حوالي 50 شخصاً، وأشارت لوجود رضيع في الثانية من العمر، وابنة قس الكنيسة التي تبلغ من العمر 14 عاماً بين القتلى.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة على حسابه على موقع تويتر إنه يتابع الموقف من اليابان التي يُجري زيارةً رسميةً لها، ومن ثم أصدر بياناً وصف فيه الهجوم بالعمل الشرير وأضاف “لا يمكن للكلمات أن تعبر عن ألمنا ومشاعرنا”، وأكد ترامب أن “الشعب الأمريكي سيتحد ويقف بقوة في وجه ما حدث”.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

وزير لبناني سابق: مشروع إيران وهمي و«حزب الله» يخطط لاغتيالات

وزير لبناني سابق: مشروع إيران وهمي و«حزب الله» يخطط لاغتيالات

نائب الرئيس اليمني: نحن والمملكة في خندق واحد

نائب الرئيس اليمني: نحن والمملكة في خندق واحد

«صحيفة»: مخابرات غربية حذرت «الحريري» من محاولة لاغتياله

«صحيفة»: مخابرات غربية حذرت «الحريري» من محاولة لاغتياله

مقتل 16 شخصاً في إطلاق نار داخل كنيسة بولاية تكساس الأمريكية

مقتل 16 شخصاً في إطلاق نار داخل كنيسة بولاية تكساس الأمريكية

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

«تواصل» تكشف حقيقة مقطع دَعْس تمور العلا.. «ابن حسين»: خطأٌ فادِح
تقارير وحوارات

«تواصل» تكشف حقيقة مقطع دَعْس تمور العلا.. «ابن حسين»: خطأٌ فادِح

المزيد
لكل مسؤول.. إليك نظريات “القصيبي”!
مقالات

لكل مسؤول.. إليك نظريات “القصيبي”!

المزيد
“سكامبر” في خدمة المجتمع!
مقالات

“سكامبر” في خدمة المجتمع!

المزيد
معلم الشاعر «الحربي» يروي لـ«تواصل» كيف ساعده على التخلص من «التأتأة»؟
تقارير وحوارات

معلم الشاعر «الحربي» يروي لـ«تواصل» كيف ساعده على التخلص من «التأتأة»؟

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>