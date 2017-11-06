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«ديوان المظالم»: تشكيل لجنة لتعزيز ومتابعة الأمن والوعي الفكري والعلمي

«ديوان المظالم»: تشكيل لجنة لتعزيز ومتابعة الأمن والوعي الفكري والعلمي
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تواصل – فريق التحرير:

أصدر رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، قراراً بتكوين لجنة مرتبطة به مباشرة؛ لتعزيز ومتابعة الوعي الفكري والعلمي لمنسوبي ديوان المظالم, وذلك لما للأمن الفكري من أهمية بالغة في حماية الفرد وتوعيته، وفي تعزيز مفهوم الانتماء الوطني وحماية المقدرات والمكتسبات الوطنية.

وتختص اللجنةُ بدراسة ما يرد إليها من ملاحظات وتوجهات تخدش العمل المهني والوظيفي لمنسوبي ديوان المظالم، أو تخالف مقتضيات العمل وواجباته، مع اقتراح آلية المعالجة لذلك بما يساهم في منع تواجد الأفكار المتطرفة وممارسات الغلو. كما تختص بدراسة الاحتياج التدريبي للقضاة ورسم الخطة التدريبية ومراجعة وإجازة المحتوى التدريبي وإعداد برامج تدريبية لمنسوبي الديوان في تعزيز الأمن الفكري ودعم التحصيل العلمي المتخصص، بُغية أن تؤتي هذه البرامج التدريبية ثمارها المرجوة ومردودها المأمول على مستوى الفكر ومستوى التحصيل العلمي، وعلى تعزيز الانتماء الوطني.

ومن الجدير ذكره أن مجلس القضاء الإداري في جلسته الأخيرة برئاسة رئيس المجلس د.خالد اليوسف، أقر عدداً من البرامج التدريبية في جانب الأمن الفكري لمنسوبيه، وأخرى عن تعزيز الانتماء الوطني ومفهوم المواطنة، وذلك وفق برنامج موضوعي تنفيذه يمر بمراحل زمنية محددة.

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