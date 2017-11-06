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الأمير الراحل منصور بن مقرن يُلقِّن مسلماً جديداً الشهادة (فيديو)

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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، فيديو للأمير الراحل منصور بن مقرن، نائب منطقة عسير، وهو يقوم بتلقين الشهادتين لمسلم جديد، ويصفه بأنه أكبر شرف بحياته رحمه الله وغفر له.

الفيديو أثار عاطفة رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ودعوا له بالرحمة والمغفرة، كما أعادوا نشر مقاطع فيديو أخرى للأمير الراحل.

يذكر أن نائب أمير منطقة عسير الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز، توفي مساء أمس في حادثة تحطم مروحية. وكان الأمير الراحل – رحمه الله – في جولة بمحافظة البرك التابعة لمنطقة عسير؛ وَذَلِكَ لِتفقد عددٍ من المشاريع والواجهة البحرية للمحافظة، وبرفقته عدد من المسؤولين بإمارة عسير، وتعرضت الطائرة للسقوط في محمية ريدة.

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التعليقات (١)اضف تعليق

  1. ١
    خالد نور الحق

    رحمه الله وغفرله وأسكنه فسيح جناته
    وجعل ما قدمه في خدمة الإسلام والمسلمين وبلده في ميزان حسناته

    اضافة رد

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