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ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة
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خادم الحرمين يبحث مع «الحريري» الأوضاع على الساحة اللبنانية

خادم الحرمين يبحث مع «الحريري» الأوضاع على الساحة اللبنانية
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تواصل – واس
استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – في مكتبه بقصر اليمامة اليوم، دولة رئيس وزراء لبنان السابق سعد الحريري.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض الأوضاع على الساحة اللبنانية.
حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ومعالي وزير الدولة لشؤون الخليج العربي الأستاذ ثامر بن سبهان السبهان.

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