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لص يستخدم الشيكولاتة في السرقة.. كيف فعل ذلك؟

لص يستخدم الشيكولاتة في السرقة.. كيف فعل ذلك؟
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تواصل – وكالات:

أعلنت الشرطة الروسية القبض على مدانٍ سابق، ارتكب عدة عمليات سطو، والذي كان سلاحه الوحيد هو حلوى لتخويف ضحاياه.

وأوقفت رجال الشرطة في مدينة تومسك الروسية القبضَ على رجل، الذي تمكن من سرقة أربعة مخازن، بينما كان مسلحاً فقط بلوح شيكولاته “سنيكرز”، بحسب موقع “روسيا اليوم”.

ووفقاً لبيان نُشر على الموقع الرسمي لمكتب المدعي العام الروسي، تبين أن الجاني مجرم سابق مدان، تم تسريحه من السجن مؤخراً، وعلى ما يبدو أنه ارتكب السرقة من أجل دفع ثمن رحلة عودته إلى دياره.

واستخدم الجاني لوح شيكولاتة “سنيكرز”، ملفوفاً في كيس من البلاستيك، لكي يبدو في هيئة مسدس، من أجل تخويف ضحاياه، وإجبارهم على التخلي عن ممتلكاتهم الثمينة.

وباستخدام هذا السلاح المرتجل، تمكن المجرم من سرقة مارة، ومتجر، وثلاثة محلات لبيع الزهور قبل أن تعتقله السلطات، وتم وضع السارق في المحاكمة وحكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات.

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