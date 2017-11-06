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أسهل طريقة للمقارنة بين الهواتف الذكية

أسهل طريقة للمقارنة بين الهواتف الذكية
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تواصل – وكالات:

أفاد مستخدمون على الإنترنت أن ميزة جديدة بدأت في الظهور على محرك البحث من جوجل تسمح للمستخدمين بمقارنة الهواتف الذكية على الصفحة الرئيسية للمتصفح مباشرة.

وقال مستخدمون على الإنترنت: إنه “حين كتابة اسم جهازين بينهما عبارة vs، مثل: iphone x vs galaxy note 8، ليظهر على محرك جدول يقارن بين مواصفات الهاتفين”.

ويظهر مبدئيًا عدد من الصفوف التي تقارن بين أبرز المواصفات، وبالنقر على السهم الأزرق الموجود أسفل الجدول، تظهر مقارنة لجميع المواصفات، ويتوفر خيار يبرز المواصفات المختلفة لدى الجهازين، ولا تدعم الميزة الجديدة إلا المقارنة بين جهازين فقط.

يُشار إلى أن الميزة الجديدة تأتي بعد أن أعلنت جوجل أواخر شهر أكتوبر الماضي عن تحديث طريق البحث على محركها، وذلك على نحو يركز على جعل نتائج البحث ذات طابع محلي أكثر ومرتبطة بموقع المستخدم أياً كان النطاق الذي يستخدمه.

 

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