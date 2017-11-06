«الإسكان» تشترط على المطورين إنشاء وحدات سكنية ذكية صديقة للبيئة

تواصل- الرياض:

اشترطت وزارة الإسكان على المطورين العقاريين المتعاونين مع الوزارة في مشاريع الوحدات السكنية، تصاميم بيئية واقتصادية مطابقة للمعايير بهدف دعم قطاع الإسكان بإنشاء تصاميم ذكية تدعم التكنولوجيا في المنازل، وفقاً لـ”الوطن”.

وأوضح المشرف العام على برنامج “الشراكات” في الوزارة أحمد حسين مندورة، أنه تم تحديد المواصفات، والتي تراعي استيفاء متطلبات المباني الخضراء والاشتراطات البيئية، وسيتم الاستفادة من عدة أنظمة، خصوصا التي تعتمد على تقليل وترشيد مصروفات الطاقة والإضاءة والملائمة بيئيا.

وأشار إلى أن الوحدات السكينة ستكون صديقة للبيئة، لتشجيع السكان على اتباع نمط حياة أكثر استدامة.