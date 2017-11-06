المالية تدعو الموردين والمقاولين لتسجيل مطالباتهم عبر موقعها الرسمي

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة
أقرا الخبر
ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة

ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة

قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض
أقرا الخبر
قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض

قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض

بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك
أقرا الخبر
بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك

بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك

الرياض.. الإطاحة بمدير عربي هدد موظفة بالفصل وحرمها من المكافآت
أقرا الخبر
الرياض.. الإطاحة بمدير عربي هدد موظفة بالفصل وحرمها من المكافآت

الرياض.. الإطاحة بمدير عربي هدد موظفة بالفصل وحرمها من المكافآت

«أباالخيل»: التوصل لـ«طفل خميس مشيط» المعنف من والده وخاله (فيديو)
أقرا الخبر
«أباالخيل»: التوصل لـ«طفل خميس مشيط» المعنف من والده وخاله (فيديو)

«أباالخيل»: التوصل لـ«طفل خميس مشيط» المعنف من والده وخاله (فيديو)

الرياض.. مداهمة أوكار العمالة المخالفة وإزالة التعديات على حديقة (صور)
أقرا الخبر
الرياض.. مداهمة أوكار العمالة المخالفة وإزالة التعديات على حديقة (صور)

الرياض.. مداهمة أوكار العمالة المخالفة وإزالة التعديات على حديقة (صور)

عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة
أقرا الخبر
عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة

عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة

مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)
أقرا الخبر
مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)

مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)

ترشيحاتنا

السجن 10 سنوات عقوبة المسؤولين المتورطين بقضايا الفساد

السجن 10 سنوات عقوبة المسؤولين المتورطين بقضايا الفساد

قيادة التحالف: إغلاق مؤقت لكافة المنافذ اليمنية الجوية والبحرية والبرية

قيادة التحالف: إغلاق مؤقت لكافة المنافذ اليمنية الجوية والبحرية والبرية

وفاة نائب أمير عسير في حادثة تحطم مروحية

وفاة نائب أمير عسير في حادثة تحطم مروحية

بالأسماء.. القائمة النهائية للمرشحات الفائزات بالوظائف الإدارية

بالأسماء.. القائمة النهائية للمرشحات الفائزات بالوظائف الإدارية

المالية تدعو الموردين والمقاولين لتسجيل مطالباتهم عبر موقعها الرسمي

المالية تدعو الموردين والمقاولين لتسجيل مطالباتهم عبر موقعها الرسمي
0

تواصل – واس:

دعت وزارة المالية جميع الموردين والمقاولين إلى التأكد من تسجيل جميع مطالباتهم المالية على الحكومة في خدمة المطالبات المالية للموردين والمقاولين عبر الموقع الرسمي للوزارة قبل تاريخ 27 صفر 1439هـ الموافق 16 نوفمبر 2017م.

كما دعتهم أيضا إلى الاستمرار في الإجراءات المتبعة مع الجهات الحكومية كما هو معمول مسبقاً، وذلك سعياً لتسهيل عملية جمع كُل المطالبات المالية للموردين والمقاولين، ومراجعتها مع الجهات الحكومية لتسهيل عملية الصرف.

وأوضحت الوزارة أن الخدمة تهدف إلى معرفة جميع المطالبات المالية على الجهات الحكومية من خلال البرامج والمشاريع، التي تم إنجازها، والعمل على تسهيل مراجعة وصرف تلك المطالبات، مؤكدة أن عدم تسجيل هذه المطالبات من قبل المقاولين والموردين عبر هذه الخدمة خلال الفترة الزمنية المحددة قد يؤثر على سرعة استيفاء المطالبة المالية.

وبينت أنه بإمكان الموردين والمقاولين للجهات الحكومية رفع مطالباتهم المالية بكل سهولة عبر الدخول على موقع الوزارة واختيار خدمة المطالبات المالية، ومن ثم اختيار خاصية (تسجيل مطالبة مالية)، وتحديد السجل التجاري، وإضافة المطالبات المالية، ومن ثم رفع الطلب، لتقوم الوزارة بعد ذلك بالتحقق من الطلب، والرد عليه أو اعتماده دون الحاجة إلى الحضور المباشر للوزارة.

كما قامت وزارة المالية بإنشاء مركز للاتصال بهدف مساعدة الموردين والمقاولين في حال وجود أية استفسارات حول الخدمة عبر الاتصال على الرقم 920002299 أو زيارة مركز (مِراس)، الذي يفتح أبوابه طيلة أيام الأسبوع حتى الساعة 11:00 مساءً، للتسهيل على المستفيدين وخدمتهم وتسريع الإجراءات.

الموقع الرسمي للوزارةمن هنا

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

إدارة المشاريع بوزارة المالية تعلن بدء أعمال إعادة تأهيل «بئر زمزم»

إدارة المشاريع بوزارة المالية تعلن بدء أعمال إعادة تأهيل «بئر زمزم»

للحد من كوارث البناء.. مبادرات لـ«هيئة المقاولين» قبل نهاية العام

للحد من كوارث البناء.. مبادرات لـ«هيئة المقاولين» قبل نهاية العام

عبر هذه الخدمة.. «المالية» تدعو المقاولين والموردين لتسجيل مطالبهم إلكترونياً

عبر هذه الخدمة.. «المالية» تدعو المقاولين والموردين لتسجيل مطالبهم إلكترونياً

«الشؤون الاقتصادية» يناقش الحساب الختامي للدولة

«الشؤون الاقتصادية» يناقش الحساب الختامي للدولة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

«تواصل» تكشف حقيقة مقطع دَعْس تمور العلا.. «ابن حسين»: خطأٌ فادِح
تقارير وحوارات

«تواصل» تكشف حقيقة مقطع دَعْس تمور العلا.. «ابن حسين»: خطأٌ فادِح

المزيد
لكل مسؤول.. إليك نظريات “القصيبي”!
مقالات

لكل مسؤول.. إليك نظريات “القصيبي”!

المزيد
“سكامبر” في خدمة المجتمع!
مقالات

“سكامبر” في خدمة المجتمع!

المزيد
معلم الشاعر «الحربي» يروي لـ«تواصل» كيف ساعده على التخلص من «التأتأة»؟
تقارير وحوارات

معلم الشاعر «الحربي» يروي لـ«تواصل» كيف ساعده على التخلص من «التأتأة»؟

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>