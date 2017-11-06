المالية تدعو الموردين والمقاولين لتسجيل مطالباتهم عبر موقعها الرسمي

تواصل – واس:

دعت وزارة المالية جميع الموردين والمقاولين إلى التأكد من تسجيل جميع مطالباتهم المالية على الحكومة في خدمة المطالبات المالية للموردين والمقاولين عبر الموقع الرسمي للوزارة قبل تاريخ 27 صفر 1439هـ الموافق 16 نوفمبر 2017م.

كما دعتهم أيضا إلى الاستمرار في الإجراءات المتبعة مع الجهات الحكومية كما هو معمول مسبقاً، وذلك سعياً لتسهيل عملية جمع كُل المطالبات المالية للموردين والمقاولين، ومراجعتها مع الجهات الحكومية لتسهيل عملية الصرف.

وأوضحت الوزارة أن الخدمة تهدف إلى معرفة جميع المطالبات المالية على الجهات الحكومية من خلال البرامج والمشاريع، التي تم إنجازها، والعمل على تسهيل مراجعة وصرف تلك المطالبات، مؤكدة أن عدم تسجيل هذه المطالبات من قبل المقاولين والموردين عبر هذه الخدمة خلال الفترة الزمنية المحددة قد يؤثر على سرعة استيفاء المطالبة المالية.

وبينت أنه بإمكان الموردين والمقاولين للجهات الحكومية رفع مطالباتهم المالية بكل سهولة عبر الدخول على موقع الوزارة واختيار خدمة المطالبات المالية، ومن ثم اختيار خاصية (تسجيل مطالبة مالية)، وتحديد السجل التجاري، وإضافة المطالبات المالية، ومن ثم رفع الطلب، لتقوم الوزارة بعد ذلك بالتحقق من الطلب، والرد عليه أو اعتماده دون الحاجة إلى الحضور المباشر للوزارة.

كما قامت وزارة المالية بإنشاء مركز للاتصال بهدف مساعدة الموردين والمقاولين في حال وجود أية استفسارات حول الخدمة عبر الاتصال على الرقم 920002299 أو زيارة مركز (مِراس)، الذي يفتح أبوابه طيلة أيام الأسبوع حتى الساعة 11:00 مساءً، للتسهيل على المستفيدين وخدمتهم وتسريع الإجراءات.

الموقع الرسمي للوزارةمن هنا