سفير السودان يشكر المملكة بعد نجاح فصل التوأم «جود وجنى»

تواصل- واس:

أعرب سفير جمهورية السودان لدى المملكة عبدالباسط بدوي السنوسي عن الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة نجاح عملية فصل التوأم السيامي السوداني ” جود وجني”.

وقال في تصريح عقب زيارته للتوأم في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض للاطمئنان على صحتهما: ” تشرفنا هذا اليوم بزيارة الطاقم الطبي الذي أجرى عملية فصل التوأم ” جود وجنى ” ونحن في غاية السعادة بنجاح هذه العملية التي استمرت 9 ساعات، والشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولسمو ولي عهده الأمين، وللفريق الطبي وفي مقدمتهم معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي والجراحي الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة.

وأشاد بالتطور الكبير الذي وصلت إليه المملكة العربية السعودية في مجال الخدمات الطبية والإمكانات الكبيرة المتوفرة، مشيراً إلى أن هذه الخدمات لم تكتف المملكة بتوفيرها للمواطنين بل امتدت إلى إخوانهم في الدول الشقيقة.

من جهتهما أعرب والدا التوأم محمد عبدالباسط مختار، وزوجته نون عبدالعظيم مختار عن تقديرهما لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين على ما لقياه من استجابة سريعة لعملية فصل التوائم. كما شكراً السفير السنوسي على متابعته الحالة الصحية للتوأم وما قدمته السفارة من دعم لهم.