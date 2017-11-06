العمل تدعو العاملات في القطاع الخاص إلى التسجيل ببرنامج «قرّة»

تواصل – واس:

دعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، السعوديات العاملات في القطاع الخاص إلى التسجيل في برنامج دعم ضيافات الأطفال (قرّة) من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج.

وأوضحت الوزارة أنه يمكن التعرف على خدمات البوابة التي تشمل المراكز المرخصة والمناسبة لضيافات الأطفال، إضافة إلى التعرف على طريقة الحصول على الدعم، بعد التحقق من أهلية المتقدمة.

وبيّن المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) خالد أبا الخيل، أن البرنامج يغطي جميع مناطق المملكة وذلك حسب المراكز المرخصة في كل منطقة، موضحاً أن “هدف” يتحمل80% من تكلفة ضيافة الأطفال بحد أقصى وهو ما يعادل (800) ريال شهرياً للطفل الواحد، وبحد أقصى طفلان للمستفيدة.

ويأتي برنامج “قرّة” الذي أطلقته مؤخراً وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” للمساهمة في تحقيق أهداف برنامج التحول الوطني في دعم المرأة العاملة ومساعدتها في تذليل العقبات التي تواجهها، إذ يهدف البرنامج إلى تمكين المرأة السعودية ورفع نسبة مشاركتها في سوق العمل، ودعم استقرارها الوظيفي، فضلاً عن زيادة مراكز ضيافات الأطفال وتطوير وتحسين مستوى الجودة في تلك المراكز واستحداث نماذج من خدمات ضيافة الأطفال كمراكز ضيافات الأطفال المنزلية.

البوابة الإلكترونية لبرنامج “قرّة”من هنا