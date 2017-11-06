بعد عاصفة الحرب على الفساد.. ماذا يحدث في فندق «ريتز كارلتون» الرياض‎؟

تواصل – الرياض:

تصدَّر فندق “ريتز كارلتون” الرياض واجهة اهتمامات وسائل الإعلام العالمية، بعد الأوامر الملكية التي صدرت مساء السبت الماضي، وعاصفة الحرب على الفساد وعمليات الدهم والقبض التي شملت شخصيات مهمة وبارزة، ونقلت وكالة “رويترز” أنها لم تجد أي حجوزات في الفندق.

وقال مراسل الوكالة بالرياض إنه تم إغلاق البوابة الخارجية للفندق صباح أمس الأحد، وأبعده الحرس من الموقع، وقالوا إن الفندق أُغلق، ونقل المراسل أنه شاهد سيارات خاصة وعربات إسعاف تدخل الفندق عبر المدخل الخلفي.

وأكد النائب العام الشيخ سعود المعجب، في بيان له، أن الأشخاص الذين تم إيقافهم في الساعات الأخيرة بسبب قضايا فساد، لن يتلقوا معاملةً خاصةً على خلفية مناصبهم.

وقال النائب العام: إن “المشتبه بهم يملكون الحقوق ذاتها والمعاملة ذاتها كأي مواطن سعودي، مضيفاً أن منصب المشتبه به أو موقعه لن يؤثر على تطبيق العدالة”.

وأوضح النائب العام أن “اللجنة العليا لمكافحة الفساد، بدأت عملها بعدد من التحقيقات في إطار سعي النظام القضائي إلى مكافحة الإرهاب.

ويقع فندق “ريتز كارلتون” بجانب مركز الملك عبدالعزيز للمؤتمرات، ويتميز بتصاميم داخلية ذات مداخل مقوسة وممرات رخامية، ويتميز بوجود 6 مطاعم ومسبحاً داخلياً وغرفاً فسيحة مجهزة بقواعد للآيبود، وتتوفر خدمة واي فاي مجاناً في المناطق العامة.

وتضم غرف فندق ريتز كارلتون الرياض المصممة بألوان باعثة على الدفء جهاز تلفزيون إل سي دي مع القنوات الفضائية ومشغل دي في دي/سي دي، وتشمل الغرف أيضاً رداء الحمام والنعال، بالإضافة إلى منطقة جلوس للاسترخاء.

ويوفر مطعم البوفيه الرئيسي لفندق ريتز كارلتون الرياض قائمة إفطار يومية، ويمكن للضيوف الاختيار ما بين المأكولات اللبنانية والإيطالية والصينية، ويتميز الفندق أيضاً بصالة بولينغ من 6 ممرات تقدم الكوكتيلات الغير كحولية والعصائر.

ويقع الفندق قبالة المنطقة الدبلوماسية في مدينة الرياض على بعد 40 دقيقة بالسيارة من مطار الملك خالد الدولي.