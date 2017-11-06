في اليوم الثاني لحملة مكافحة الفساد.. النفط يسجل أعلى مستوى منذ 2015

تواصل – وكالات:

سجلت أسعار النفط أعلى مستوياتها منذ يوليو تموز 2015 اليوم الاثنين، مع تحسن الأسواق في الوقت الذي انطلقت فيه حملة لمكافحة الفساد بالمملكة بقيادة خادم الحرمين وولي عهده شملت احتجاز شخصيات بارزة، حسب “رويترز”.

وبلغ سعر خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 62.44 دولار للبرميل في التعاملات المبكرة يوم الاثنين، وهو أعلى مستوى له منذ يوليو تموز 2015، لكنه انخفض قبل أن يعاود الارتفاع إلى هذا المستوى بحلول الساعة 0625 بتوقيت جرينتش. ويزيد ذلك أكثر من 40 بالمئة عن أدنى مستوى في 2017 الذي سجله الخام في يونيو الماضي.

وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 56 دولاراً للبرميل في التعاملات المبكرة، وهو أيضا أعلى مستوى منذ يوليو 2015، وبحلول الساعة 0625 بتوقيت جرينتش بلغ 55.86 دولار للبرميل. والخام مرتفع بمقدار الثلث عن أدنى مستوى في عام 2017.