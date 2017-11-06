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بعد توقيف عضو إدارتها.. «الطيار»: مستمرون وسنفصح عن أي تطورات

بعد توقيف عضو إدارتها.. «الطيار»: مستمرون وسنفصح عن أي تطورات
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تواصل – الرياض:

قالت شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة، في بيان لها، إن توقيف عضو مجلس إدارة الشركة الدكتور ناصر الطيار ضمن القرارات الأخيرة لن يؤثر على عملها.

وذكر بيان “مجموعة الطيار”، أنها “اطلعت على ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام بخصوص إيقاف عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي د. ناصر الطيار، والذي يملك حصص مباشرة وغير مباشرة في شركة مجموعة الطيار بما نسبته (29.72%). عليه فإن الشركة تؤكد استمرار أعمالها بما يخدم مصالح مساهميها وعملائها”.

وأكدت المجموعة على “التزامها التام بكافة الأنظمة واللوائح ذات العلاقة”، وأضافت أنه “سوف يتم الإفصاح عن أي تطورات جوهريه بهذا الخصوص في حينه”.

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