«الجوازات» تدعو إلى سرعة تجديد «هوية مقيم» قبل انتهائها

تواصل – فريق التحرير:

دعت المديرية العامة للجوازات جميع المقيمين بالمملكة إلى أهمية التأكد من صلاحية جواز السفر الخاص بهم ومرافقيهم وسرعة تجديد بطاقة “هوية مقيم” قبل انتهائها بوقت كافٍ، من خلال الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية “أبشر” و “مقيم” وإتمام عملية التجديد بعد سداد الرسوم اللازمة عبر القنوات البنكية.

وحذرت “الجوازات” من أنه عند انتهاء تاريخ صلاحية هوية مقيم لن يتمكن حاملها من الاستفادة من خدمات الجوازات المقدمة له، وسوف تطبق بحقه الغرامات المالية والعقوبات المقررة نظاماً.

وأكدت على جميع المقيمين بضرورة حمل “هوية مقيم” بصفة مستمرة أثناء تنقلهم داخل المملكة، مشيرةً إلى أهمية المحافظة عليها من الفقدان وعدم رهنها أو استخدامها لغير ما خصصت له.

ووفرَت “الجوازات”، بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني، خدمة الاستعلام عن تاريخ انتهاء صلاحية “هوية مقيم”، وذلك من خلال الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية “أبشر” و”مقيم”، كما يقوم النظام الآلي بإرسال رسالة نصّية تذكيرية لجوّال المستفيد المسجّل في النظام تُفيد بضرورة تجديدها إلكترونياً قبل تاريخ الانتهاء بوقتٍ كافٍ.