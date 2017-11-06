لهذه الأسباب توعد مواطنون بمقاضاة شركة المياه في جدة

تواصل – جدة

توعد عدد من أهالي محافظة جدة باللجوء للقضاء ورفع قضايا على شركة المياه الوطنية، بسبب قطع مياه الشرب عنهم لفترات طويلة، ومع ذلك يتفاجئون بأرقام ومبالغ خرافية تطلب منهم في فواتير المياه.

ووفقاً لـ”عكاظ” فإن كثيراً من الأهالي أنهكهم العطش بغياب الماء لفترات طويلة تمتد لبضعة أشهر، يصدمون بفواتير تحمل أرقاما ضخمة.

الأهالي أكدوا أنهم حين يراجعون شركة المياه للاستفسار عن المياه المقطوعة والفواتير المرتفعة، لا يحصلون على أية نتيجة، مشددين على ضرورة معالجة المشكلة سريعاً، متوعدين باللجوء للقضاء لإنصافهم، حيث ذكرت (هـ. ي) أن المياه تغيب عن مسكنها في حي الروضة منذ ستة أشهر، واعتمدت في تلك الفترة على الصهاريج الخاصة، مشيرة إلى أنها فوجئت بفواتير تحمل أرقاما ضخمة، نظير خدمة لم تحصل عليها.

وأفادت بأنها تقدمت بشكوى إلى الشركة ضد ما اعتبرته تجاوزات، مطالبة بضخ الماء في شبكة الحي، ومراجعة الأرقام في الفواتير سريعاً. وأشارت إلى أن ارتهان أبناء الحي لأصحاب الصهاريج ضاعف أسعارها، وجعلهم ضحية للتلاعب، متسائلة عن مصير الميزانية التي ترصدها الدولة للمياه وسقيا السكان.

فيما أكد خالد حسين أنه يمتلك مبنى في وسط جدة من ثلاثة طوابق، ولم يسكن فيه حتى الآن، ولا تصله أي خدمة، وفوجئ بوجود فاتورة مياه له، بمبلغ ضخم، مستغرباً أن العداد يحسب بشكل يومي دون توقف وعدم استعمال.

وأوضح أنه حين راجع شركة المياه الوطنية لم يجد منهم أي حلول، مطالباً بالتحقيق في التجاوزات التي ترتكبها الشركة.

وهدد سالم القحطاني بمقاضاة شركة المياه الوطنية، بدعوى التحايل، بإصدار فواتير بمبالغ باهظة، لقاء خدمة ضعيفة، مشيراً إلى أن الماء لا يصل إلى مساكنهم باستمرار، بل على فترات متقطعة، جعلتنا مرتهنين لأصحاب الصهاريج.

بدوره قال المدير التنفيذي للهوية والاتصال المؤسسي في شركة المياه الوطنية عبدالله الصبار، إن وجدت مشكلة انقطاع المياه فسنعالجها فوراً، مؤكداً جاهزيتهم لاستقبال أي شكاوى في ارتفاع فواتير المياه، واعداً بالوقوف عليها والتأكد منها وعلاجها.

وأكد أن شكاوى المواطنين تساعدهم على اكتشاف أماكن الخلل، ومعالجتها سريعاً وتلافيها مستقبلاً.