9 عادات تُسرّع شيخوخة القلب

تواصل – وكالات:

لم تعد أمراض القلب لكبار السن فقط، فمن هم في مقتبل العُمر يُصابون بمشاكل صحية عديدة تتعلّق بالقلب والشرايين. وتنعكس شيخوخة القلب على كل الجسم، وتتسبب في هذه الحالة عادات بسيطة مثل تمضية معظم أوقات اليوم في الجلوس، أو التغذية غير الصحية.

إليك أكثر 10 عادات يومية تسرّع شيخوخة القلب:

تضع مشروبات الصودا والأطعمة السريعة والجاهزة عبئاً على القلب والجهاز الهضمي

التغذية. أدّت عولمة أنماط الأكل إلى انتشار الوجبات السريعة والجاهزة، وهو ما تسبب في زيادة حجم الوجبات، والتعوّد على أكل المطاعم. تحتوي مشروبات الصودا والأطعمة السريعة والجاهزة على كميات كبيرة من السكّر والملح والدهون تجدّد الإحساس بالجوع بسرعة، وتضع عبئاً كبيراً على الجهاز الهضمي والكبد والبنكرياس والكلى، إلى جانب تأثير الملح والدهون على القلب.

الجلوس. تمضية وقت العمل جالساً على مكتب طوال النهار يتطلّب أن تمارس المشي أو الركض لمدة ساعة يومياً. لكن الجلوس لا يقتصر على العمل، فالوقت الذي تمضيه في السيارة وأمام التلفزيون، وفي استخدام الهاتف الذكي، كل ذلك يزيد ساعات الجلوس ونقص النشاط البدني، وهو ما ينعكس سلباً على القلب.

التدخين. يحتاج الجسم إلى 10 سنوات كاملة لينظّف نفسه تماماً من الأكسدة التي يسببها التدخين للقلب وخلايا الجسم الأخرى. يزيد التدخين من ارتفاع ضغط الدم، ويسبب النيكوتين مع الكولسترول والدهون انسداد الشرايين.

الشخير. يعتبر هذا العامل من الدرجة الثانية في تأثيره على صحة القلب، لكن الشخير أثناء النوم يؤثّر بالفعل سلباً على صحة الشريان الأورطى، ويزيد مخاطر الإصابة بالسكتة.

الإفراط في التمرين. النشاط الرياضي من عوامل زيادة صحة القلب، لكن الإفراط في الجهد البدني يؤدي إلى نتائج عكسية.

التوتر. يعتبر الإجهاد والتوتر من الظواهر الصحية في العصر الحديث، ويتسبب التوتر في زيادة إفراز هرمون الكورتيزول الذي يؤدي إلى تسارع ضربات القلب.

الوحدة. الانسحاب الاجتماعي والابتعاد عن التفاعلات من العوامل التي تزيد المشاعر السلبية وتؤثّر سلباً على صحة القلب.

الأسنان. كلما قلّت العناية بالأسنان واللثة؛ تأثرت صحة القلب. احرص على تنظيف ما بين الأسنان بالخيط يومياً، لأن هذه المنطقة معبر البكتريا المسببة لالتهابات القلب.

تجاهُل التحذيرات. هذه الخطوة أسوأ ما يمكن عمله تجاه صحة القلب. إذا كانت هناك تحذيرات من ارتفاع الضغط أو الكولسترول أو أية إشارات أخرى ينبغي اتباع التوصيات الصحية.