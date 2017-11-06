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إليك 7 نصائح مهمة للحفاظ على أسنان صحية وجميلة

إليك 7 نصائح مهمة للحفاظ على أسنان صحية وجميلة
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تواصل – وكالات:

الأسنان، هي واحدة من نعم الله المتعددة على الإنسان، التي إن حافظ عليها وأعتنى بها فإنها تكسبه مظهرا جماليا جذابا، فضلا عن أنه سيتريح من عناء آلامها في حالة الإهمال فيها.

وللتمتع بأسنان صحية وجميلة كشفت مجلة “فرويندين” الألمانية عن عدد من النقاط الهامة التي تحقق هذا الغرض:

  1. تنظيف الأسنان بشكل صحيح: يشير أطباء الأسنان إلى أنه يكفي تنظيف الأسنان في الصباح والمساء لمدة دقيقتين، حيث إن الزيادة عن هذا القدر قد تتسبب في إزالة طبقة المينا الواقية. ولحماية هذه الطبقة، ينبغي بعد شرب المشروبات الحمضية أو تناول الأطعمة مثل الفاكهة الانتظار نحو نصف ساعة أو ساعة قبل تنظيف الأسنان.
  2. التنظيف برفق: وذلك بتحريك الفرشاة برفق حتى لا يتم الإضرار بطبقة المينا. ويمكن ضمان ذلك عن طريق الإمساك بالفرشاة عن طريق ثلاثة أصابع فقط مثل القلم الرصاص أو استخدام فرشاة الأسنان الكهربائية، والتي تعطي تحذيراً عند الضغط عليها بشكل كبير.
  3. معجون الأسنان المحتوي على الفلورايد: وذلك لتوفير الحماية الأكثر فعالية ضد التسوس، كما أن الفلورايد يساعد على إعادة التمعدن بطبقة المينا، وجعلها أقل حساسية للمواد الحمضية، بالإضافة إلى هذا يعمل الفلورايد على تدمير التمثيل الغذائي لبكتيريا التسوس، ومن ثم القضاء عليها.
  4. تنظيف الفراغات بين الأسنان: من لا يستخدم خيط الأسنان يترك حوالي 30% من مساحة الأسنان دون تنظيف، لذا يوصي الأطباء بتنظيف الفراغات البينية بشكل يومي.

وإذا كانت الأسنان ضيقة فإن خيط الأسنان هو أفضل الخيارات لتنظيف الأسنان، والذي يتم تحريكه بمحاذاة جوانب الأسنان من أسفل إلى أعلى. وبالنسبة للفراغات الكبيرة، فهناك فرشاة مخصصة لتنظيف الفراغات بين الأسنان، والتي يتم تحريكها بحذر بين فراغات الأسنان بشكل أفقي.

  1. التنظيف الاحترافي: وذلك بإجراء تنظيف لدى طبيب الأسنان مرة في العام من أجل إزالة الترسبات العنيدة وتلميع الأسنان ومعالجتها بالفلورايد.
  2. علاج مشاكل اللثة: يعد نزيف اللثة ضاراً، فهو يشير إلى حدوث التهاب. ويعتبر التهاب اللثة هو السبب الأكثر شيوعاً لفقدان الأسنان بعد سن الأربعين. ويُنصح بالتوجه للطبيب في حال الالتهابات الشديدة، والذي يقوم بعملية تنظيف اللثة عن طريق الموجات فوق الصوتية أو أشعة الليزر.
  3. مضغ العلكة: يفضل بعد تناول الحلوى مضغ العلكة الخالية من السكر، وذلك لتحفيز إفراز اللعاب، والذي يقوم بمعادلة الأحماض السكرية والتخلص من بقايا الطعام وإعادة التمعدن بمينا الأسنان.
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