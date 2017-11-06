«هيئة المهندسين»: إغلاق ملف الشهادات المزورة نهائياً

تواصل – الرياض:

كشف جميل البقعاوي، رئيس هيئة المهندسين السعوديين، عن أن أعداد المهندسين السعوديين وغير السعوديين المسجلين بالهيئة يبلغ 211080 مهندساً، فيما يبلغ عدد المهندسين السعوديين حديثي التخرج الذين تم ابتعاثهم لبرامج تدريبية داخل المملكة وخارجها أكثر من 2800.

وأوضح وفقاً لـ”الوطن” أن الهيئة أعدت برنامج لتأهيل وتطوير المهندسين السعوديين حديثي التخرج، يشمل إقامة العديد من الدورات التدريبية والابتعاث الداخلي والخارجي.

وبخصوص التدقيق في شهادات المهندسين غير السعوديين، أكد أن الهيئة دققت مؤخراً في 20 ألف شهادة لمساعدي مهندسين وفنيين، وتم ضبط 198 شهادة مزورة لمساعد مهندس وفني، وجرت إحالتها إلى الجهات الأمنية لاستكمال الإجراءات لعدم تمكينهم من العمل في المملكة.

وبيّن أن هيئة المهندسين أغلقت ملف الشهادات الهندسية المزورة نهائيا، عن طريق إرسال نسخة من شهادة المهندس غير السعودي مع صورة من جواز سفره إلى شركة عالمية متخصصة لإعداد تقرير عن الشهادة العلمية، وفي حالة وجود ملاحظة يتم إشعار جهة عمله بإيقافه عن العمل الهندسي فورا، تمهيدا لإحالته إلى وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه بعد منحه فرصة للاعتراض.

كما أوضح أن الهيئة تعمل على التأكد من حصول المهندس غير السعودي الراغب في العمل بالمملكة من حصوله على خبرة عملية لمدة لا تقل عن 5 سنوات بعد حصوله على شهادة الهندسة.

وأكد البقعاوي، أن إدارة التدريب والتطوير في الهيئة السعودية للمهندسين نفذت خلال العام الماضي أكثر من 370 دورة تدريبية استفاد منها أكثر من 20 ألف مهندس ومهندسة، وبلغ عدد المستفيدين من برنامج التدريب الهندسي الإلكتروني عن بعد أكثر من 2000 مهندس.

كما تجاوزت نسبة المدربين السعوديين في مراكز التدريب 90 %، وتمت زيادة عدد المراكز التدريبية المتعاقد معها إلى 25 مركزاً، كذلك بلغ عدد المستفيدين من الدورات الهندسية الموجهة لحديثي التخرج 3500 مهندس، وجرى إطلاق 15 دورة تخصصية في كود البناء السعودي، استفاد منها 250 مهندساً، وتم تجهيز أكثر من 150 دورة تدريبية للفترة المقبلة تشمل أكثر من 95 % من مناطق المملكة.