طائرة عسير.. الحزن يخيم على «تويتر» ومغردون يحكون قصصهم مع منصور بن مقرن

تواصل – الرياض

خيَّم الحزن على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، على ضحايا الطائرة المروحية التي كان على متنها صاحبُ السمو الملكي نائب أمير منطقة عسير منصور بن مقرن، التي سقطت أثناء جولات سموه التفقدية الدورية، يرافقه مسؤولون في المنطقة، لعدد من المشاريع الساحلية غرب مدينة أبها.

ودشّن المغردون وسماً بعنوان #وفاه_منصور_بن_مقرن_ومرافقيه، وقص مغردون مواقف للأمير منصور معهم، ونشروا صوراً له وهو يتفقد المواقع والمشروعات وأخرى وهو يشارك في أعامل تطوعية.

وقال بدر بن سعود:‏ الأمير منصور بن مقرن -يرحمه الله- كان من خيرة شباب العائلة، وواجهة مشرفة لأسرته ووطنه، وفقده كبير، كتبه الله من الشهداء وجعل مقامه في عليين.

ونعى الباحث الشرعي عبد الله زقيل‏ الأمير منصور ورفاقه، وقال: “اللهم ارحمه ومن معه من المرافقين له رحمة واسعة واغفر لهم وأبدلهم دارا خيرا من دارهم.”

وقال الدكتور إبراهيم الدويش‏: اللهم اغفر لهم وارحمهم، وتقبلهم وأدخلهم جنة الفردوس، اللهم وأحسن عزاء ذويهم والجميع.

فيما قال الإعلامي أحمد الشقيري‏: “قابلته مرتين ورأيت فيه شخصية محبةً للعمل ومتواضعة، اللهم ارحمه ومن معه وصبّر أهلهم.”

وقال فهد الشريف: “أقسمت فأوفيت ..عسير كانت بوجودك يسير.. كنت انتفاضة لنهضتها ونمائها.. واليوم ..تبكيك القلوب قبل العيون رحمك الله.”

وقال إمام وخطيب مسجد المحيسني عادل الكلباني، “غفر الله لهم ورحمهم وتجاوز عنهم، وصادق العزاء لخادم الحرمين والأمير مقرن وأبنائه وسمو ولي العهد وأسر المتوفين.”

فيما قال ناصر القطامي: فاجعة وفاة منصور بن مقرن ومرافقيه في تحطم مروحية بعسير تجعلنا نلهج بالدعاء للمتوفين بواسع الرحمة والرضوان، ولذويهم بالصبر والسلوان.

أما الإعلامي سلمان الدوسري، فقال : لقوا ربهم وهم على رأس عملهم… يخدمون وطنهم… ويتفانون لمصلحة شعبهم… اللهم ارفع درجاتهم وأحسن عزاء أهلهم وذويهم.”

وقال هاني الغفيلي المستشار والمشرف العام على الخدمات الإلكترونية في وزارة الثقافة والإعلام: اللهم ارحم عبدك منصور بن مقرن، اللهم اغفر له ومن معه وأرحمهم وتجاوز عنهم.

ونعت الدكتورة أفراح الحميضي‏ ضحايا الطائرة, قالت: اللهم ارحم واغفر لعبدك منصور ومن رافقه، واكتبهم من الشهداء وصبر وثبت أهاليهم وأحبابهم.

وقال حمود آل معلا‏: على فقد مثل هذا الإنسان تحزن القلوب وتبكي العيون ، نسأل أن يرحمه ويغفر له وجميع مرافقيه.