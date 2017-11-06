رئيس «أبل»: توقف عن شراء قهوة ستاربكس لتشتري «آيفون X»

تواصل- وكالات:

دعا الرئيس التنفيذي لشركة أبل تيم كوك وسائل الإعلام والمستخدمين، إلى الكف عن اعتبار هاتف آيفون إكس باهظ الثمن، وأنه أغلى الهواتف الذكية على الإطلاق.

وقال كوك مع طرح الهاتف رسمياً في الأسواق الجمعة الماضية، إن الهاتف يمكن أن يصل إلى العديد من المستخدمين بسهولة وأريحية، فسعره يساوي سعر أي شيء آخر يمكن أن يشتريه المستخدم عبر نظام السداد الشهري، حيث يبلغ قسطه الشهري 33 دولاراً أمريكياً.

وأضاف كوك أن هاتف آيفون إكس أرخص من كوب القهوة التي اعتاد المستخدم أن يتناوله يومياً، مشيراً إلى أن الذين يجدون مبالغة في سعر الهاتف، عليهم أن يقارنوا ما يدفعونه يومياً لدى ذهابهم إلى ستاربكس.

وأوضح كوك أن المستخدم بإمكانه توفير 350 دولاراً أمريكياً باستبدال الهاتف الحالي بآيفون إكس، وذلك أثناء زيارة كوك لمتجر أبل في بالو ألتو بكاليفورنيا، احتفالاً بطرح الهاتف الرائد في الأسواق.

ويؤيد تيم كوك الرأي محللون، حيث قارنوا بين 1.57 دولاراً يدفعها يومياً المستخدم لاستعمال آي فون إكس، و2.99 دولاراً عند شراء كوب قهوة يومياً من ستاربكس.