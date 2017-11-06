هل يمكن لمريض السكري أكل الأجبان؟

تواصل- وكالات:

تعتبر الأجبان من الأطعمة الغنية بالدهون والسعرات الحرارية، لذلك هي ليست من خيارات الأطعمة الرئيسية لمريض السكري. لكن الجبن طعام له مذاق رائع، وهو غني بالكالسيوم والبروتين، وعندما يأكل مريض السكري الجبن عليه أن يضع عدة اعتبارات في حسبانه، إليك ما تحتاج معرفته عنها:

نظراً لأن الأجبان غنية بالدهون والملح فيمكن أن يسبب الإفراط في أكلها زيادة الوزن أو ارتفاع ضغط الدم، وهو ما يريد مريض السكري تجنّبه.

لكن بإمكان مريض السكري تناول الأجبان كوجبة خفيفة، شرط أن تكون من النوعية قليل الدسم والملح.، وألا تكون العنصر الرئيسي في الوجبة، فتتم إضافتها كعنصر إضافي في السندويش، أو كنكهة للسلطة مثلاً.

مؤشّر السكر. لا يتم تصنيف الأجبان ضمن الأطعمة التي ترفع نسبة السكر بنسبة عالية في وقت قصير، أي أن امتصاص ما في الجبن من دهون يستغرق وقتاً ولذلك لا ترتفع نسبة السكر بسرعة في الدم بعد أكلها، ويمكن لمريض السكري أكل الجبن، لكن عليه مراعاة أن تكون الكمية محدودة، مع اختيار الأنواع قليلة الدهون والملح.

وقد وجدت دراسة أمريكية شارك فيها 12400 مريض بالسكري و16800 شخص من الأصحاء أن أكل شريحتين من الجبن يومياً وزنهما 55 غراماً يقلل خطر الإصابة بالسكري بنسبة 12 بالمائة.

ويوفّر أكل هذه الكمية المعتدلة من الجبن إحساساً بالشبع لأنها تحتوي على 7 غرامات من البروتين، وتقلل الرغبة في أكل الكربوهيدرات.