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وزير لبناني سابق: مشروع إيران وهمي و«حزب الله» يخطط لاغتيالات

وزير لبناني سابق: مشروع إيران وهمي و«حزب الله» يخطط لاغتيالات
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تواصل – متابعات
اثنى وزير العدل اللبناني السابق اللواء أشرف ريفي، على استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري، معتبرا أنها تمثل خطوة أولى في بداية مشروع يجب أن يستكمل لإزالة هيمنة ميليشيا «حزب الله» على الدولة اللبنانية.

ووصف الوزير  المشروع الإيراني بـ«الوهمي» مؤكدا أنه لا يستبعد قيام «حزب الله» بعمليات اغتيال لعرقلة الانتخابات الرئاسية في لبنان أو  تشكيل الحكومة.

وقال وفقا لـ”عكاظ” لطالما كنا ننادي بالعودة للثوابت، لذلك نحن اليوم نبارك الاستقالة التي كانت متوقعة، وكما أسقطنا نظام الوصاية السوري سنسقط هيمنة إيران على لبنان.

‏ في غضون ذلك، أعلنت مصادر في قصر الرئاسة اللبناني أمس، أن الرئيس ميشال عون لن يقبل استقالة سعد الحريري إلى حين عودته إلى لبنان. وقالت المصادر: «إن عون يتابع الاتصالات، وإن لا قرار ببت الاستقالة سلبا أو إيجابا قبل عودة الحريري وفهم الأسباب».

وحاول حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة تهدئة المخاوف من أن تؤدي الاضطرابات السياسية إلى إلحاق الضرر بالاقتصاد الهش، فأصدر بيانا أكد على استقرار الليرة اللبنانية. فيما أوضح الجيش اللبناني أمس، أنه لم يتبين له وجود أي مخطط لوقوع عمليات اغتيال في البلاد.

 

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