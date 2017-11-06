القيادة تبعث برقيتي عزاء ومواساة للرئيس الأمريكي

تواصل – واس:

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية إثر حادث إطلاق النار الذي وقع داخل كنيسة بجنوب ولاية تكساس وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال الملك المفدى : علمنا بألم شديد بنبأ حادث إطلاق النار الذي وقع داخل كنيسة بجنوب ولاية تكساس بتاريخ 16 / 2 / 1439 الموافق 6 نوفمبر 2017 م ، وما نتج عنه من وفيات وإصابات ، ونبعث لفخامتكم ولأسر الضحايا ولشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية ، وباسمنا بالغ التعازي ، وصادق المواساة ، راجين الشفاء العاجل للمصابين .

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة للرئيس دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية إثر حادث إطلاق النار الذي وقع داخل كنيسة بجنوب ولاية تكساس وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال سمو ولي العهد : تلقيت ببالغ الألم نبأ حادث إطلاق النار الذي وقع داخل كنيسة بجنوب ولاية تكساس بتاريخ 16 / 2 / 1439 هـ الموافق 6 نوفمبر 2017 م وما نتج عنه من وفيات وإصابات ، وأعرب عن أحر التعازي المواساة لفخامتكم ولأسر الضحايا ولشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديق ، راجيا الشفاء العاجل للمصابين .