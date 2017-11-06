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جازان.. طعن طالب بسلاح أبيض خارج المدرسة

جازان.. طعن طالب بسلاح أبيض خارج المدرسة
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تواصل- جازان:

تعرّض طالب في مدرسة متوسطة الصهاليل بمحافظة هروب شرق جازان، أمس، لحادثة طعن بسلاح أبيض من طالب ثانوي يدرس في ثانوية الصهاليل المجاورة لمدرسة الطالب المجني عليه.

وقالت مصادر تربوية، إن طالب المتوسطة، البالغ من العمر 13 عاما، تعرض لطعن بسلاح أبيض من أحد طلاب ثانوية الصهاليل المجاورة لمدرسة الطالب المطعون، خلال حصة التربية البدنية، عندما حاول طالب المتوسطة اللحاق بالكرة التي تجاوزت سور المتوسطة إلى فناء المدرسة الثانوية المجاورة، إذ فاجأه طالب بالمدرسة الثانوية بسلاح أبيض، واشتبك معه، وأصابه بطعنة في ذراعه، فيما سارع معلم بإنقاذ الطالب وإسعافه إلى مستشفى صبيا العام، وفقا لـ”الوطن”.

وأوضح المتحدث الرسمي بتعليم صبيا علي خواجي، أن أحد طلاب مدارس محافظة هروب تعرض لإصابة سطحية بآلة في أعلى الذراع، وأضاف أنه تم نقل الطالب إلى مستشفى صبيا العام، وإبلاغ الجهات الأمنية بالواقعة، والتي تواصل تحقيقها في هذا الخصوص، بعد تحويل الحادثة إليهم، مشيرا إلى أن الطالب غادر المستشفى بعد تلقيه العلاج اللازم.

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