بعد حادثة التحطم.. تعرّف على قائد طائرة نائب أمير عسير

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تواصل – فريق التحرير:

كشفت مصادر، أن قائد طائرة نائب أمير عسير الأمير منصور بن مقرن – رحمه الله، التي سقطت أمس، هو النقيب نايف وصل الله الربيعي، من مواليد محافظة الطائف.

ودرس النقيب الربيعي في الطائف، والتحق بالعمل في عدد من القطاعات برتبة ملازم أول، وشارك في حرب الحوثيين عام 1430هـ في منطقة جازان، ثم عاد إلى محافظة خميس مشيط، ليعود مرة أخرى للمشاركة في الحرب على الحوثيين ضمن القوات المشاركة في منطقة جازان، وفقا لـ”عكاظ”.

وعاد من دورة في الولايات المتحدة الأمريكية قبل شهر من الآن، لينتقل إلى رحمة الله بعد تحطم الطائرة التي كانت تُقل نائب أمير عسير وعدد من مسؤولي إمارة عسير في محيط محمية ريدة.

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