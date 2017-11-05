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موقف إنساني للأمير «منصور بن مقرن» مع طفلة قبل وفاته بساعات

موقف إنساني للأمير «منصور بن مقرن» مع طفلة قبل وفاته بساعات
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت مصادر مطلعة عن مشاهد من آخر جولة لنائب أمير عسير الأمير منصور بن مقرن خلال زيارته للبرك لتفقد مشاريعها التنموية والسياحية، حيث قام – رحمه الله- بتلبيته رغبه طفلة في التقاط صورة معه، وهو ما حرص عليه بعد أن طبع قبلة على جبينها.

وكان الأمير منصور بن مقرن قد تفقد مخططات الجزر التابعة للمحافظة، إذ توقف أمام مخطط جزيرة حصى، متسائلا عن نوعية التربة التي تحتويها، وأشجارها، وإمكانية استثمارها في دعم سياحة منطقة عسير، قبل أن يقترح إنشاء شاطئ صناعي لجزيرة جبلية أخرى تجاورها، واستغرب مسمى إحدى الجزر، وفقا لـ”عكاظ”.

وسأل عن رياضة الغوص، وما إذا كانت هناك فرق للغوص تزور البرك، وعن وجود أندية بالمحافظة، والموسم السياحي، ومدى الإقبال عليها، إضافة إلى عدد الزائرين لها في إجازة نهاية الأسبوع، كما وقف على شاطئ البرك، وما يحتويه من عناصر، وطوله، والخدمات المتوافرة به، إذ سأل عن وضع المياه في المحافظة ومشاريعها.

الجدير بالذكر أن الأمير منصور بن مقرن – رحمه الله- توفي في حادث تحطم طائرة مروحية، أمس الأحد، أثناء عودته من جولة تفقدية بمحافظة البرك.

 

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