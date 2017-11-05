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مصادر: الأمير منصور بن مقرن استقل طائرة «بلاك هوك» في جولته الأخيرة

مصادر: الأمير منصور بن مقرن استقل طائرة «بلاك هوك» في جولته الأخيرة
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت مصادر مطلعة أن الطائرة التي كان يستقلها نائب أمير منطقة عسير الأمير منصور بن مقرن خلال جولته بمحافظة البرك، هي من نوع البلاك هوك الأمريكية.

وتعد البلاك هوك من الطائرات الحديث دخولها للقوات البرية، وشكلت إضافة مهمة لها، لما تقوم به من مهمات قتالية، ونقل الجنود والعتاد والاستطلاع، وتستخدم للإخلاء الطبي.

وتعتبر بلاك هوك (Black Hawk) أهم طائرة مروحية أمريكية، وهي مصممة للانتقال سريعاً إلى أماكن القتال، كما أنها تنقل أو تجمع قوات ومعدات.

ويمكن تكييف التصميم الأساسي للطائرة، بحيث تستخدم في نقل الجرحى، أو لأغراض هجومية بحتة. وتستطيع الطائرة حمل 12 فرداً، إضافة إلى طاقمها المكون من أربعة أشخاص.

وتحمل بلاك هوك منصات خاصة على كل جانب منها لحمل معدات متخصصة، مثل المعدات الطبية. ويمكن استخدام المساحة نفسها لتزويد الطائرة بصواريخ هيلفاير (Hellfire) المضادة للدبابات.

وتستطيع بعض طرازات تلك الطائرة حمل 9000 رطل من المعدات الخارجية مثل مركبات كل الأراضي التي تستخدمها القوات الخاصة.

ومن ميزاتها الإقلاع من على ظهر حاملات الطائرات، كما تستطيع الطيران إلى مسافة 1000 ميل بحري إذا أضيفت إليها خزانات وقود. لكن حتى بعد وصولها إلى نهاية مدى مهمتها، يمكن أن يُعاد شحنها بالوقود أثناء الطيران عن طريق الإرضاع الجوي.

وتعد طائرات بلاك هوك مدرعة بدرجة تمكنها من نقل الأشخاص وإجلائهم وسط إطلاق النار، وللدفاع عن نفسها، ومزودة ببنادق آلية في نوافذها الجانبية وفي أبواب غرفة القيادة. كما أن لدى أحد أنواعها القدرة على نشر ألغام صغيرة من الجو، وفقا لـ”عكاظ”.

وسبق أن سقطت طائرة تابعة للقوات المسلحة، أثناء تأدية مهماتها العملياتية في محافظة مأرب من نوع (بلاك هوك) ونتج عن الحادثة استشهاد أربعة ضباط، وثمانية جنود من القوات المسلحة.

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