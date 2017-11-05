وكالة صينية: حملة تطهير الفساد تُمهد الطريق لـ«سعودية جديدة»

تواصل- سامر محمد:

اعتبرت وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا” أن أوامر الإيقاف التي اتخذتها سلطات المملكة السبت الماضي التي تعتبر الأول من نوعها، تمهد الطريق لسعودية جديدة بنهج غير متسامح مع الفساد.

وأشارت الوكالة إلى أن حملة التطهير ضد الفساد تجهز المملكة لحقبة ما بعد النفط، بتركيز على الإصلاحات الاقتصادية وتنويع مصادر الاقتصاد ومشاريع استثمارية كبرى.

ولفتت إلى أن أوامر التوقيف صدرت عن لجنة شكلها خادم الحرمين الملك سلمان برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وشملت قائمة الموقوفين الأمير الوليد بن طلال الذي يدير استثمارات حول العالم، فضلا عن ملاك فضائيات وشبكات تلفزيونية كبرى بالمنطقة.

ونقلت تقارير عن وسائل إعلام محلية أن مزيد من التوقيفات من المتوقع أن تشهدها الأيام القادمة في تهم تتعلق بصفقات سلاح وغسيل أموال واختلاس وقبول أو دفع رشوة واستغلال السلطة.