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وكالة صينية: حملة تطهير الفساد تُمهد الطريق لـ«سعودية جديدة»

وكالة صينية: حملة تطهير الفساد تُمهد الطريق لـ«سعودية جديدة»
(FILES) This file photo taken on October 24, 2017 shows Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman attending the Future Investment Initiative (FII) conference in Riyadh. On November 4, 2017 Saudi Arabia arrested 11 princes, including a prominent billionaire, and dozens of current and former ministers, reports said, in a sweeping crackdown as the kingdom's young crown prince consolidates power. / AFP PHOTO / FAYEZ NURELDINE
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تواصل- سامر محمد:

اعتبرت وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا” أن أوامر الإيقاف التي اتخذتها سلطات المملكة السبت الماضي التي تعتبر الأول من نوعها، تمهد الطريق لسعودية جديدة بنهج غير متسامح مع الفساد.

وأشارت الوكالة إلى أن حملة التطهير ضد الفساد تجهز المملكة لحقبة ما بعد النفط، بتركيز على الإصلاحات الاقتصادية وتنويع مصادر الاقتصاد ومشاريع استثمارية كبرى.

ولفتت إلى أن أوامر التوقيف صدرت عن لجنة شكلها خادم الحرمين الملك سلمان برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وشملت قائمة الموقوفين الأمير الوليد بن طلال الذي يدير استثمارات حول العالم، فضلا عن ملاك فضائيات وشبكات تلفزيونية كبرى بالمنطقة.

ونقلت تقارير عن وسائل إعلام محلية أن مزيد من التوقيفات من المتوقع أن تشهدها الأيام القادمة في تهم تتعلق بصفقات سلاح وغسيل أموال واختلاس وقبول أو دفع رشوة واستغلال السلطة.

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