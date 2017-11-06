مصادر: 14 سوقاً حرة في مطارات المملكة بعد تحويلها إلى دولية تدريجياً

تواصل – فريق التحرير:

كشفت مصادر مطلعة بالهيئة العامة للطيران المدني أن الأسواق الحرة في مطارات المملكة، ستطرح أمام المستثمرين بعد تحولها إلى دولية، دون أن يحدد موعدا محددا للبرنامج الزمني للطرح.

وقال المصدر: يوجد أربع أسواق حرة موجودة في المطارات الدولية، (مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام، ومطار الملك عبد العزيز بجدة، ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي في المدينة المنورة)، مشيرا إلى أن الهيئة تتجه في الوقت الحالي إلى تحويل المطارات الإقليمية إلى مطارات دولية، حيث بدأت في مطاري حائل والطائف.

وكشف المصدر أن الهيئة تعمل على أن يكون هناك 14 مطارا دوليا في المملكة، الأمر الذي يسهم في نمو حركة السفر ومن ضمنها الأسواق الحرة بالمطارات، بحسب “الاقتصادية”.

وينتظر أن يسهم تحول المطارات الإقليمية إلى دولية في وجود 14 سوقا حرة في المملكة، معفاة من الرسوم الجمركية والضرائب.

وفيما يخص موعد تحويل المطارات الإقليمية إلى دولية فعليا، أكد أن ذلك يخضع لاجتياز المطار متطلبات التحويل، وسيكون الأمر تدريجيا بداية من مطار حائل ومن ثم الطائف ويليها المطارات الأخرى.