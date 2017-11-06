بالفيديو.. دواء سعره 28 ريالاً ويباع بـ 375

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أسفرت جولات تفتيشية أجرتها هيئة الغذاء والدواء على عدد من الصيدليات والمحلات التجارية عن العثور على دواء يباع بنحو 13 ضعفاً من سعره الرسمي المسجل لديها.

ووثق فيديو صوره أحد الإعلاميين لجولة تفتيشية للهيئة، عثر خلالها مدير إدارة التفتیش الدكتور بسام العون على دواء تبلغ قیمته 28 ريالاً يباع بـ375 ريالاً.

وأوضح “العون” أن تسعیرة الدواء المسجلة في الھیئة والمنشورة في الموقع الإلكتروني تبلغ 28 ريالاً، إلا أن الوكیل لم يتجاوب مع السعر، ورفعه 13 ضعفاً.