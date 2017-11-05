«بلومبيرج» ترصد انطباع المواطنين بعد حملة مكافحة الفساد

تواصل – سامر محمد:

سلطت شبكة “بلومبيرج” الأمريكية، الضوء على حملة مكافحة الفساد التي شنتها السلطات في المملكة، مساء السبت، مشيرة إلى أنه في غضون ساعات قليلة كانت قوات الأمن قد اعتقلت أمراء ومليارديرات ووزراء ومسؤولين كباراً رفيعي المستوى بعيد إعلان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عن تشكيل لجنة لمكافحة الفساد.

وأشارت الشبكة إلى أن تحرك ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي يرأس لجنة مكافحة الفساد يلامس مطالب الشباب السعودي الذين تظهر شكواهم على وسائل التواصل الاجتماعي من أن النخبة في المملكة كانت فوق القانون.

واعتبرت الشبكة أن رد الفعل الشعبي الأولي على حملة التطهير كان إيجابياً، حيث قام كثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمشاركة مقطع من مقابلة أجريت العام الجاري مع ولي العهد أشار فيه إلى أنه لا يوجد أحد فوق القانون.

ولفتت إلى أن من بين الهاشتاجات الرائجة في المملكة على “تويتر”، هاشتاج احتفى بحملة التطهير واصفاً إياها بثورة 4 نوفمبر.

ونقلت عن المواطنة السعودية “فاطمة القحطاني” من الخُبر، أن ما حدث السبت الماضي جعلنا فخورين كوننا مواطنين سعوديين، فقيادتنا كفلت كوننا متساوين وأن الفساد ليس له مكان بيننا وأننا جميعاً سنحاسب على ما نفعل.

وتحدثت “مريم إبس” المحللة في الأمن الإقليمي لدى Le Beck International المتخصصة في تقديم المشورة بشأن إدارة المخاطر عن أن تلك الحملة المرئية على الفساد تخبر الشعب السعودي بأن بإمكانه أن يثق بأن الحكومة لن تسيء استخدام ماله.