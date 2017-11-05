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رسمياً.. كاميرات مرورية جديدة لرصد مخالفات «الجوال وحزام الأمان»

رسمياً.. كاميرات مرورية جديدة لرصد مخالفات «الجوال وحزام الأمان»
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن تركيب كاميرات خاصة شديدة الدقة ستكون مهمتها رصد مخالفات عدم ربط حزام الأمان، واستخدام الهاتف المحمول خلال القيادة.

وقالت إدارة المرور، عبر حسابها بموقع “تويتر”: “قريباً سيتم رصد المخالفات المرورية من خلال كاميرات خاصة، والتي تتمثل في عدم ربط حزام الأمان، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، وغيرها..”.

وتفاعلت الإدارة مع سؤال وجهه أحد المغردين حول استخدام قائد السيارة للهاتف المحمول خلال توقفه في الإشارات الضوئية، عندما تكون حمراء، مؤكدة أن الأمر في هذه الحالة لا يعد مخالفة.

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