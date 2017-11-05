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«جامعة بيشة»: التحقيق مع الطالبة المتسببة في «حادث التدافع»

«جامعة بيشة»: التحقيق مع الطالبة المتسببة في «حادث التدافع»
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تواصل – فريق التحرير:

أحالت جامعة بيشة الطالبة المتسببة في إثارة الذعر بين منسوبات كلية العلوم والآداب، بتثليث، إلى اللجنة التأديبية، للتحقيق معها واتخاذ الإِجْرَاءَات النظامية بحقها، وذلك بتوجيه من مدير الجامعة الأستاذ الدكتور أحمد بن حامد نقادي.

وأَوْضَحَ الدكتور فالح بن ظافر القحطاني، عميد الكلية، أن ما حدث هو قيام إحدى طالبات الكلية بالعبث بجهاز الإِنْذَار بالمعامل، اليوم الأحد، نَتَج عنه انطلاق صوت الإِنْذَار؛ مِمَّا أشاع حالة من الذعر بين الطالبات، وتسبب في حدوث تدافع.

وأَضَافَ القحطاني أن الحادثة نَتَج عنها إصابات لعدد من الطالبات، نَتِيجَة تدافعهن بعد سماع أجهزة الإنذار، فيما جرى التواصل مباشرة مع الدِّفَاع الْمَدَنِيّ، والهلال الأحمر، وَتَمَّ نقل الطالبات اللاتي تعرضن للإغماء إلى مُسْتَشْفَى تثليث العام، وخرجن جَمِيعَاً سالمات.

وَنَوَّهَ عميد كلية العلوم، في بيان عبر حساب الجامعة على “تويتر”، بمتابعة واهتمام مدير الجامعة، الذي اطمأن على المصابات، وتأكد من سلامتهن ومغادرة المصابات المستشفى، مُشَدّداً على أن سلامة وأمن الطالبات ومنسوبات الكلية أمر حتمي لا يقبل العبث.

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