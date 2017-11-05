«التحالف العربي» يعلن عن قائمة تضم 40 مطلوباً في اليمن

تواصل – فريق التحرير:

رصد تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة، مساء اليوم الأحد، مكافآت مالية لمن يدلي بأية معلومات تفضي إلى القبض على 40 مطلوباً في اليمن ينتمون لميليشيات الحوثي والمخلوع “صالح”.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الطيار الركن تركي المالكي عن “قائمة أولى تضم 40 اسماً مسؤولين عن تخطيط وتنفيذ ودعم الأنشطة الإرهابية المختلفة في جماعة الحوثي الإرهابية”.

وقال التحالف في بيان: “نهيب بمن يمتلك تلك المعلومات التواصل مع الجهات المختصة في المملكة عبر آليات التواصل الآمن الموضحة، التي صممت للحفاظ على سرية ما يتم تقديمه من معلومات وهوية مقدميها، ولا يمكن لأي جهات كشفها”.

وأضاف أن ذلك يأتي استناداً إلى نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، وبيان وزارة الداخلية في المملكة، بشأن القائمة الأولى للأحزاب والجماعات والتيارات الإرهابية وتضم جماعة الحوثي.