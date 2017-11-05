«صحيفة»: مخابرات غربية حذرت «الحريري» من محاولة لاغتياله

تواصل – وكالات:

أكدت مصادر مطلعة أن وكالات مخابرات غربية حذرت رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري من محاولة لاغتياله يتم الإعداد لها.

وأضافت المصادر المقربة من الحريري “أنه تلقى تحذيرات غربية من محاولة اغتيال كان يتم الإعداد لها؛ مما دفع به إلى مغادرة البلاد وإعلان استقالته”، وفقاً لصحيفة الشرق الأوسط.

وأعلن الحريري استقالته، أمس السبت، مبرراً ذلك بوجود مؤامرة تستهدف حياته، وقال: إن لبنان يعيش أجواءً مشابهة لتلك التي سادت قبل عام 2005 عندما اغتيل والده رفيق الحريري الذي كان رئيساً للوزراء.

وانتقد الحريري إيران وميليشيات حزب الله اللبنانية المتحالفة معها لتدخلهما في لبنان ودول عربية أخرى، كما توقعت الشرق الأوسط بقاء الحريري خارج لبنان نتيجة للتهديدات الأمنية.