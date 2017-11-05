«صحيفة»: مخابرات غربية حذرت «الحريري» من محاولة لاغتياله

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة
أقرا الخبر
ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة

ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة

قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض
أقرا الخبر
قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض

قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض

بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك
أقرا الخبر
بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك

بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك

الرياض.. الإطاحة بمدير عربي هدد موظفة بالفصل وحرمها من المكافآت
أقرا الخبر
الرياض.. الإطاحة بمدير عربي هدد موظفة بالفصل وحرمها من المكافآت

الرياض.. الإطاحة بمدير عربي هدد موظفة بالفصل وحرمها من المكافآت

«أباالخيل»: التوصل لـ«طفل خميس مشيط» المعنف من والده وخاله (فيديو)
أقرا الخبر
«أباالخيل»: التوصل لـ«طفل خميس مشيط» المعنف من والده وخاله (فيديو)

«أباالخيل»: التوصل لـ«طفل خميس مشيط» المعنف من والده وخاله (فيديو)

الرياض.. مداهمة أوكار العمالة المخالفة وإزالة التعديات على حديقة (صور)
أقرا الخبر
الرياض.. مداهمة أوكار العمالة المخالفة وإزالة التعديات على حديقة (صور)

الرياض.. مداهمة أوكار العمالة المخالفة وإزالة التعديات على حديقة (صور)

عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة
أقرا الخبر
عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة

عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة

مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)
أقرا الخبر
مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)

مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)

ترشيحاتنا

وفاة نائب أمير عسير في حادثة تحطم مروحية

وفاة نائب أمير عسير في حادثة تحطم مروحية

بالأسماء.. القائمة النهائية للمرشحات الفائزات بالوظائف الإدارية

بالأسماء.. القائمة النهائية للمرشحات الفائزات بالوظائف الإدارية

مفاجآت ليلة الحسم.. ضبط وزير بالمطار ومنع إقلاع طائرات خاصة «لن ينجو متورّط»

مفاجآت ليلة الحسم.. ضبط وزير بالمطار ومنع إقلاع طائرات خاصة «لن ينجو متورّط»

بُشرى لخريجي «الانتساب» من هذه التخصصات

بُشرى لخريجي «الانتساب» من هذه التخصصات

«صحيفة»: مخابرات غربية حذرت «الحريري» من محاولة لاغتياله

«صحيفة»: مخابرات غربية حذرت «الحريري» من محاولة لاغتياله
0

تواصل – وكالات:

أكدت مصادر مطلعة أن وكالات مخابرات غربية حذرت رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري من محاولة لاغتياله يتم الإعداد لها.

وأضافت المصادر المقربة من الحريري “أنه تلقى تحذيرات غربية من محاولة اغتيال كان يتم الإعداد لها؛ مما دفع به إلى مغادرة البلاد وإعلان استقالته”، وفقاً لصحيفة الشرق الأوسط.

وأعلن الحريري استقالته، أمس السبت، مبرراً ذلك بوجود مؤامرة تستهدف حياته، وقال: إن لبنان يعيش أجواءً مشابهة لتلك التي سادت قبل عام 2005 عندما اغتيل والده رفيق الحريري الذي كان رئيساً للوزراء.

وانتقد الحريري إيران وميليشيات حزب الله اللبنانية المتحالفة معها لتدخلهما في لبنان ودول عربية أخرى، كما توقعت الشرق الأوسط بقاء الحريري خارج لبنان نتيجة للتهديدات الأمنية.

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

أمام خادم الحرمين.. السفراء المعيَّنون بمنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي والعراق ولبنان يؤدون القسم

أمام خادم الحرمين.. السفراء المعيَّنون بمنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي والعراق ولبنان يؤدون القسم

البحرين تطلب من مواطنيها مغادرة لبنان فورًا

البحرين تطلب من مواطنيها مغادرة لبنان فورًا

الحريري يقرر عدم العودة إلى لبنان لأسباب أمنية

الحريري يقرر عدم العودة إلى لبنان لأسباب أمنية

رئيس لبنان: ننتظر عودة الحريري لبيروت للاطلاع على ظروف الاستقالة

رئيس لبنان: ننتظر عودة الحريري لبيروت للاطلاع على ظروف الاستقالة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

«تواصل» تكشف حقيقة مقطع دَعْس تمور العلا.. «ابن حسين»: خطأٌ فادِح
تقارير وحوارات

«تواصل» تكشف حقيقة مقطع دَعْس تمور العلا.. «ابن حسين»: خطأٌ فادِح

المزيد
لكل مسؤول.. إليك نظريات “القصيبي”!
مقالات

لكل مسؤول.. إليك نظريات “القصيبي”!

المزيد
“سكامبر” في خدمة المجتمع!
مقالات

“سكامبر” في خدمة المجتمع!

المزيد
معلم الشاعر «الحربي» يروي لـ«تواصل» كيف ساعده على التخلص من «التأتأة»؟
تقارير وحوارات

معلم الشاعر «الحربي» يروي لـ«تواصل» كيف ساعده على التخلص من «التأتأة»؟

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>