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«ترامب»: أبديت رغبتي لخادم الحرمين بتخصيص عطاء «أرامكو» للبورصات الأمريكية

«ترامب»: أبديت رغبتي لخادم الحرمين بتخصيص عطاء «أرامكو» للبورصات الأمريكية
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تواصل – وكالات:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إنه تحدث مع خادم الحرمين الشريفين بِشَأْنِ رغبته في تخصيص العطاء المقبل لشركة “أرامكو” السعودية في البورصات الأمريكية، سواء كانت بورصة نيويورك أو ناسداك.

وكشف ترامب أن المملكة وعدت الولايات المتحدة بدراسة استخدام البورصات الأمريكية في هذا الطرح.

وَمُنْذُ ساعات غَرّدَ ترامب قَائِلاً إنه سيقدر عالياً إقدام السعودية على تخصيص جزء من عطاء أَسْهم “أرامكو” في سوق نيويورك للأوراق المالية.

وكان سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قد أعلن عن نية لطرح نحو 5% من شركة أرامكو المقدرة قيمتها بأكثر من تريليوني دولار، في خطوة يترقبها العالم؛ لِكَوْنها ستمثل أكبر طرح بتاريخ البورصات، وستقدر نسبة الـ 5% من أَسْهم أرامكو بنحو 100 مليار دولار، وسيكون الطرح في سوق الأسهم السعودية وبورصة أخرى عالمية لم تحدد بعد.

وفي الوقت الحالي، تتسابق بورصات العالم على الطرح المرتقب العام المقبل، حيث أبدت كبريات البورصات في نيويورك، ولندن، وشنغهاي وطوكيو، وتورنتو، حماساً قوياً بالتنافس على طرح حصة من أَسْهم عملاق النفط السعودي “أرامكو” فيها.

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