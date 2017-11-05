تحالف دعم الشرعية: إيران وحزب الله يمدان الحوثيين بالخبراء والتقنية

تواصل – الرياض:

أكَّدَ المتحدث باسم التحالف العَرَبِيّ لدعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، اليوم الأحد، أن إطلاق الصاروخ الباليستي على المملكة عمل عدائي، مُشِيرَاً إلى أن التصعيد الخطير من الحوثيين جاء بسبب الدعم الإيراني.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للمالكي، اليوم الأحد، أكَّدَ فيه أن التصعيد الخطير من الحوثيين جاء بسبب الدعم الإيراني، مُؤكِّدَاً أن طهران وحزب الله يمدان الحوثيين بالخبراء والتقنية.

وأَضَافَ المالكي أن إيران زودت الحوثيين بصواريخ أرض أرض، وصواريخ باليستية، وطائرات بدون طيار، مُشِيرَاً إلى أن كافة الصواريخ الباليستية بحوزة الحوثيين هي من المنظومة الإيرانية.

وَتَابَعَ قَائِلاً: إن عربات إطلاق الصواريخ التي يستعملها الحوثيون جاءت من إيران أيضاً، مُشِيرَاً إلى أن إيران تدعم الميليشيات لإطالة أمد الحرب في اليمن.

وأَوْضَحَ المالكي، أن عمليات تهريب الأسلحة الإيرانية إلى الحوثيين تتم عبر الحديدة، حيث يتم تهريب الصواريخ إلى اليمن كقطع منفصلة ثم يتم تجميعها، مُؤكِّدَاً أن صواريخ الحوثيين لم تكن في ترسانة الجيش اليمني.

وأَضَافَ أن خبراء من إيران قاموا بإيصال القدرات الباليستية إلى صعدة، مُبَيِّنَاً أن دور حزب الله اللبناني يتمثل في تهريب الأسلحة من لبنان إلى سوريا، ثم إيران فاليمن؛ لتصل في النهاية إلى ميليشيات الحوثي.

وكشف العقيد المالكي، عن تمكن قوات تحالف دعم الشرعية من القبض على عدد من القوارب المفخخة لاستهداف الملاحة، مُضِيفَاً أن الميليشيات زرعت قرابة 50 ألف لغم على الحدود مع المملكة.