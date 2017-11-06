5 مدن في العالم مهددة بالغرق كلياً منها واحدة عربية

تواصل – وكالات:

يجتمع مفاوضو الأمم المتحدة بِشَأْنِ المناخ في محادثات القمة خلال الشهر الْجَارِي، لبحث كَيْفِيَّة التصدي لخطر شديد يحدق بالعالم، ويهدد 275 مليون شخص في جميع أنحاء العالم.

ويحاول العلماء البحث عن طريقة لإيقاف درجات الاحترار العالمي عند درجتين، أَي مستوى ما قبل الثورة الصناعية؛ إِذْ تشير أحدث التوقعات إلى زيادة قدرها 3.2 درجة بحلول عام 2100؛ مَا يُعَدُّ أحد أكبر التهديدات للمدن في جميع أنحاء العالم.

وبِحَسَبِ تقرير نشرته صَحِيفَة “الجارديان”، فإن خمس مدن على مستوى العالم مهددة بالغرق كُلِّيّاً بحلول عام 2100، وهي:

1 – أوساكا اليابانية.

2 – الإسكندرية المصرية.

3 – ريو دي جانيرو البرازيلية.

4 – شنجهاي الصينية.

5 – ميامي الأمريكية.