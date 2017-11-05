لتجنُّب الاختراق.. هكذا تفرق بين نسختي «واتساب» الحقيقية والمزيفة

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تواصل – فريق التحرير:

حذرت مواقع وشخصيات مهتمة بمجال التقنية، من إِصْدَار جديد ومزيف لتطبيق التراسل الفوري الأشهر عَالَمِيّاً “واتساب”، وتستهدف اختراق هواتف الضحايا.

وتوهم تلك النسخة “المزيفة” المستخدمين، بأنها الإِصْدَار الجديد المخصّص للأَعْمَال، لكنه يستهدف سرقة بيانات المستخدمين، ورغم تزايد الشكاوى من التطبيق الجديد، إلا أن “جوجل بلاي” لم تزله بعد من متجرها الإِلِكْتُرُونِيّ.

وأدرج هذا التطبيق بمتجر جوجل بلاي تحت اسم “تحديث واتساب”، وتضمن شعار التطبيق ليبدو مثل النسخة الأصلية؛ لإقناع المزيد من المستخدمين لتحميله؛ ظناً منهم أنه تحديث جديد لتطبيق الدردشة المملوك لفيسبوك.

واستخدم المطور حيلة ليجعل التطبيق يبدو كما لو كان مصمماً من قبل شركة فيسبوك، ورغم أن جوجل لا تسمح بالتطبيقات التي تنتحل اسم شخصية أو شعار، لكن دمج المستخدم مساحة بيضاء أسفل شعار التطبيق، لخداع عوامل الأمان في جوجل.

الصورة أسفل تظهر النسخة المزيفة من “واتسآب”:

النسخة المزيفة من واتس آب

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