«الأرصاد» تتوقع: سحب رعدية ممطرة على جازان وعسير ومكة غداً

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة
أقرا الخبر
ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة

ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة

قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض
أقرا الخبر
قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض

قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض

بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك
أقرا الخبر
بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك

بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك

الرياض.. الإطاحة بمدير عربي هدد موظفة بالفصل وحرمها من المكافآت
أقرا الخبر
الرياض.. الإطاحة بمدير عربي هدد موظفة بالفصل وحرمها من المكافآت

الرياض.. الإطاحة بمدير عربي هدد موظفة بالفصل وحرمها من المكافآت

«أباالخيل»: التوصل لـ«طفل خميس مشيط» المعنف من والده وخاله (فيديو)
أقرا الخبر
«أباالخيل»: التوصل لـ«طفل خميس مشيط» المعنف من والده وخاله (فيديو)

«أباالخيل»: التوصل لـ«طفل خميس مشيط» المعنف من والده وخاله (فيديو)

الرياض.. مداهمة أوكار العمالة المخالفة وإزالة التعديات على حديقة (صور)
أقرا الخبر
الرياض.. مداهمة أوكار العمالة المخالفة وإزالة التعديات على حديقة (صور)

الرياض.. مداهمة أوكار العمالة المخالفة وإزالة التعديات على حديقة (صور)

عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة
أقرا الخبر
عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة

عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة

مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)
أقرا الخبر
مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)

مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)

ترشيحاتنا

بالأسماء.. القائمة النهائية للمرشحات الفائزات بالوظائف الإدارية

بالأسماء.. القائمة النهائية للمرشحات الفائزات بالوظائف الإدارية

مفاجآت ليلة الحسم.. ضبط وزير بالمطار ومنع إقلاع طائرات خاصة «لن ينجو متورّط»

مفاجآت ليلة الحسم.. ضبط وزير بالمطار ومنع إقلاع طائرات خاصة «لن ينجو متورّط»

بُشرى لخريجي «الانتساب» من هذه التخصصات

بُشرى لخريجي «الانتساب» من هذه التخصصات

قائمة الموقوفين.. 19 اسماً بارزاً متورطين في 12 قضية كبرى

قائمة الموقوفين.. 19 اسماً بارزاً متورطين في 12 قضية كبرى

«الأرصاد» تتوقع: سحب رعدية ممطرة على جازان وعسير ومكة غداً

«الأرصاد» تتوقع: سحب رعدية ممطرة على جازان وعسير ومكة غداً
0

تواصل – فريق التحرير:

قالت الهيئة العامة للأَرْصَاد وحماية البيئة: إن سحباً رعدية ممطرة يتوقع أن تتكون غَدَاً الاثْنَيْنِ على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، ومكة الْمُكَرَّمَة تَشْمَل الأجزاء الساحلية الجنوبية منها.

وتَوَقَّعَت الهيئة كذلك، عبر حسابها بـ “تويتر”، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي القصيم، وحائل، والأجزاء الواقعة بين رفحاء، وحفر الباطن، كذلك على الأجزاء الشرقية لمنطقة مَكَّة الْمُكَرَّمَة يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الغربية لمنطقة الرياض.

يُذْكَرُ أَنَّ مناطق المدينة الْمُنَوَّرَة، وحائل، ورفحاء، وعرعر، قد تعرضت لأمطار متوسطة، خلال الساعات الماضية.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

خلال أسبوعين.. 1074 جولة لـ«عمل مكة» للتحقق من تأنيث المحال النسائية

خلال أسبوعين.. 1074 جولة لـ«عمل مكة» للتحقق من تأنيث المحال النسائية

شاهد.. هطول أمطار على المدينة وحائل وعرعر ورفحاء

شاهد.. هطول أمطار على المدينة وحائل وعرعر ورفحاء

توقعات بسحب ممطرة على 6 مناطق.. وأتربة بالرياض والقصيم

توقعات بسحب ممطرة على 6 مناطق.. وأتربة بالرياض والقصيم

العثور على جثة حارس أمن داخل مسبح مدرسة بمكة

العثور على جثة حارس أمن داخل مسبح مدرسة بمكة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

«تواصل» تكشف حقيقة مقطع دَعْس تمور العلا.. «ابن حسين»: خطأٌ فادِح
تقارير وحوارات

«تواصل» تكشف حقيقة مقطع دَعْس تمور العلا.. «ابن حسين»: خطأٌ فادِح

المزيد
لكل مسؤول.. إليك نظريات “القصيبي”!
مقالات

لكل مسؤول.. إليك نظريات “القصيبي”!

المزيد
“سكامبر” في خدمة المجتمع!
مقالات

“سكامبر” في خدمة المجتمع!

المزيد
معلم الشاعر «الحربي» يروي لـ«تواصل» كيف ساعده على التخلص من «التأتأة»؟
تقارير وحوارات

معلم الشاعر «الحربي» يروي لـ«تواصل» كيف ساعده على التخلص من «التأتأة»؟

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>