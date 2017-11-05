«الأرصاد» تتوقع: سحب رعدية ممطرة على جازان وعسير ومكة غداً

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قالت الهيئة العامة للأَرْصَاد وحماية البيئة: إن سحباً رعدية ممطرة يتوقع أن تتكون غَدَاً الاثْنَيْنِ على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، ومكة الْمُكَرَّمَة تَشْمَل الأجزاء الساحلية الجنوبية منها.

وتَوَقَّعَت الهيئة كذلك، عبر حسابها بـ “تويتر”، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي القصيم، وحائل، والأجزاء الواقعة بين رفحاء، وحفر الباطن، كذلك على الأجزاء الشرقية لمنطقة مَكَّة الْمُكَرَّمَة يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الغربية لمنطقة الرياض.

يُذْكَرُ أَنَّ مناطق المدينة الْمُنَوَّرَة، وحائل، ورفحاء، وعرعر، قد تعرضت لأمطار متوسطة، خلال الساعات الماضية.