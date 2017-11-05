أمير الشرقية يوجه «الزكاة والدخل» بالتواصل مع المستفيدين والتيسير عليهم

تواصل – الشرقية:

استقبل أمير الشرقية الأمير سعود بن نايف، محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل سهيل بن محمد أبانمي، وكبار مسؤولي الهيئة اليوم الأحد، وشدد على أهمية التواصل مع مستفيدي الهيئة للإجابة عن استفساراتهم وأسئلتهم في ظل الأنظمة المستحدثة المتعلقة بالزكاة والضريبة، وتطوير الأنظمة التقنية للتيسير على مستفيدي الهيئة في معرفة واجباتهم والمبالغ المستحقة عليهم.

واستعرض أمير المنطقة على التقرير السنوي لجهود الهيئة في جباية الزكاة من المكلفين، وتحصيل الضرائب من المنشآت، مشيداً بجهود الهيئة والتطور الذي طرأ على أعمالها، داعياً لتكثيف الجهود التوعوية بمستجدات الأنظمة، وتعزيز التواصل مع المكلفين لتبيان ذلك.

في سياق آخر، طالب الأمير سعود بن نايف، مجلس إدارة غرفة الأحساء، بأهمية نشر ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر في أوساط الشباب، وفتح الآفاق لهم في مختلف المجالات التجارية والصناعية، مؤكداً على أهمية تطوير قطاع الأعمال بما يحقق رؤية المملكة الطموحة 2030، ويجعل من القطاع الخاص مشاركاً فاعلاً في التنمية.

وثمن خلال استقباله أمس رئيس مجلس إدارة غرفة الأحساء عبداللطيف العرفج، وأعضاء مجلس الإدارة الجديد، إنشاء لجنة تسويق هوية الأحساء لما تمتلكه الأحساء من إرث حضاري عريق، يتطلب الاهتمام والرعاية من القطاعات كافة، كما اطلع على منجزات الدورة الماضية لمجلس إدارة الغرفة، والخطط المستقبلية للمجلس الحالي.

وكان الأمير سعود بن نايف استقبل أمس رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك” الدكتور عبدالعزيز بن صالح الجربوع، ونائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي يوسف بن عبدالله البنيان، وكبار منسوبي الشركة.

واطلع خلال الاستقبال على التقرير المالي للشركة في الربع الثالث من العام المالي الحالي، مؤكداً أن شركة “سابك” علامة فارقة في قطاع التصنيع غير النفطي، داعياً إلى الحرص على تأهيل الكوادر الوطنية في مختلف التخصصات.