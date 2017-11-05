أمير الشرقية يوجه «الزكاة والدخل» بالتواصل مع المستفيدين والتيسير عليهم

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة
أقرا الخبر
ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة

ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة

قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض
أقرا الخبر
قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض

قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض

بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك
أقرا الخبر
بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك

بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك

الرياض.. الإطاحة بمدير عربي هدد موظفة بالفصل وحرمها من المكافآت
أقرا الخبر
الرياض.. الإطاحة بمدير عربي هدد موظفة بالفصل وحرمها من المكافآت

الرياض.. الإطاحة بمدير عربي هدد موظفة بالفصل وحرمها من المكافآت

«أباالخيل»: التوصل لـ«طفل خميس مشيط» المعنف من والده وخاله (فيديو)
أقرا الخبر
«أباالخيل»: التوصل لـ«طفل خميس مشيط» المعنف من والده وخاله (فيديو)

«أباالخيل»: التوصل لـ«طفل خميس مشيط» المعنف من والده وخاله (فيديو)

الرياض.. مداهمة أوكار العمالة المخالفة وإزالة التعديات على حديقة (صور)
أقرا الخبر
الرياض.. مداهمة أوكار العمالة المخالفة وإزالة التعديات على حديقة (صور)

الرياض.. مداهمة أوكار العمالة المخالفة وإزالة التعديات على حديقة (صور)

عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة
أقرا الخبر
عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة

عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة

مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)
أقرا الخبر
مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)

مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)

ترشيحاتنا

بالأسماء.. القائمة النهائية للمرشحات الفائزات بالوظائف الإدارية

بالأسماء.. القائمة النهائية للمرشحات الفائزات بالوظائف الإدارية

مفاجآت ليلة الحسم.. ضبط وزير بالمطار ومنع إقلاع طائرات خاصة «لن ينجو متورّط»

مفاجآت ليلة الحسم.. ضبط وزير بالمطار ومنع إقلاع طائرات خاصة «لن ينجو متورّط»

بُشرى لخريجي «الانتساب» من هذه التخصصات

بُشرى لخريجي «الانتساب» من هذه التخصصات

قائمة الموقوفين.. 19 اسماً بارزاً متورطين في 12 قضية كبرى

قائمة الموقوفين.. 19 اسماً بارزاً متورطين في 12 قضية كبرى

أمير الشرقية يوجه «الزكاة والدخل» بالتواصل مع المستفيدين والتيسير عليهم

أمير الشرقية يوجه «الزكاة والدخل» بالتواصل مع المستفيدين والتيسير عليهم
0

تواصل – الشرقية:

استقبل أمير الشرقية الأمير سعود بن نايف، محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل سهيل بن محمد أبانمي، وكبار مسؤولي الهيئة اليوم الأحد، وشدد على أهمية التواصل مع مستفيدي الهيئة للإجابة عن استفساراتهم وأسئلتهم في ظل الأنظمة المستحدثة المتعلقة بالزكاة والضريبة، وتطوير الأنظمة التقنية للتيسير على مستفيدي الهيئة في معرفة واجباتهم والمبالغ المستحقة عليهم.

واستعرض أمير المنطقة على التقرير السنوي لجهود الهيئة في جباية الزكاة من المكلفين، وتحصيل الضرائب من المنشآت، مشيداً بجهود الهيئة والتطور الذي طرأ على أعمالها، داعياً لتكثيف الجهود التوعوية بمستجدات الأنظمة، وتعزيز التواصل مع المكلفين لتبيان ذلك.

في سياق آخر، طالب الأمير سعود بن نايف، مجلس إدارة غرفة الأحساء، بأهمية نشر ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر في أوساط الشباب، وفتح الآفاق لهم في مختلف المجالات التجارية والصناعية، مؤكداً على أهمية تطوير قطاع الأعمال بما يحقق رؤية المملكة الطموحة 2030، ويجعل من القطاع الخاص مشاركاً فاعلاً في التنمية.

وثمن خلال استقباله أمس رئيس مجلس إدارة غرفة الأحساء عبداللطيف العرفج، وأعضاء مجلس الإدارة الجديد، إنشاء لجنة تسويق هوية الأحساء لما تمتلكه الأحساء من إرث حضاري عريق، يتطلب الاهتمام والرعاية من القطاعات كافة، كما اطلع على منجزات الدورة الماضية لمجلس إدارة الغرفة، والخطط المستقبلية للمجلس الحالي.

وكان الأمير سعود بن نايف استقبل أمس رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك” الدكتور عبدالعزيز بن صالح الجربوع، ونائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي يوسف بن عبدالله البنيان، وكبار منسوبي الشركة.

واطلع خلال الاستقبال على التقرير المالي للشركة في الربع الثالث من العام المالي الحالي، مؤكداً أن شركة “سابك” علامة فارقة في قطاع التصنيع غير النفطي، داعياً إلى الحرص على تأهيل الكوادر الوطنية في مختلف التخصصات.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«الزكاة والدخل»: لا يجوز فرض ضريبة القيمة المضافة  قبل يناير 2018

«الزكاة والدخل»: لا يجوز فرض ضريبة القيمة المضافة  قبل يناير 2018

«الزكاة والدخل»: لا ضرائب على الخدمات الحكومية

«الزكاة والدخل»: لا ضرائب على الخدمات الحكومية

أمير نجران: ما يميز جنودنا البواسل تسلحهم بالإيمان والوطنية الصادقة

أمير نجران: ما يميز جنودنا البواسل تسلحهم بالإيمان والوطنية الصادقة

5 جهات رسمية تجتمع لبحث مخاطر موسم الأمطار بـ«الشرقية»

5 جهات رسمية تجتمع لبحث مخاطر موسم الأمطار بـ«الشرقية»

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

«تواصل» تكشف حقيقة مقطع دَعْس تمور العلا.. «ابن حسين»: خطأٌ فادِح
تقارير وحوارات

«تواصل» تكشف حقيقة مقطع دَعْس تمور العلا.. «ابن حسين»: خطأٌ فادِح

المزيد
لكل مسؤول.. إليك نظريات “القصيبي”!
مقالات

لكل مسؤول.. إليك نظريات “القصيبي”!

المزيد
“سكامبر” في خدمة المجتمع!
مقالات

“سكامبر” في خدمة المجتمع!

المزيد
معلم الشاعر «الحربي» يروي لـ«تواصل» كيف ساعده على التخلص من «التأتأة»؟
تقارير وحوارات

معلم الشاعر «الحربي» يروي لـ«تواصل» كيف ساعده على التخلص من «التأتأة»؟

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>