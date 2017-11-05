معنى البر.. شاب يتبرع لوالده بـ«كليته» لإنهاء معاناته مع المرض

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جسد شاب مثالاً رائعاً في البر والوفاء عندما تبرع بكليته لوالده، لينهي معاناته مع مرض الفشل الكلوي، حيث كان الأب يغسل كليته ثلاث مرات أسبوعياً، علاوة على معاناته من آلام مستمرة.

وأجريت العملية التي تكللت بالنجاح في مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية، بعد مطابقة التحاليل والفحوصات الطبية.

وعبر الشاب مهند عن سعادته الغامرة بعد نجاح العملية، متمنياً في الوقت ذاته أن يكون قد استطاع أن يرد ولو جزءاً يسيراً من أفضال والديه عليه، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يلبس والده لباس الصحة والعافية، وأن يطيل عمره على طاعته وعبادته، مقدماً جزيل الشكر والتقدير للطاقم الطبي في المستشفى على متابعتهم وحرصهم.