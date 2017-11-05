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«العمل»: صلاحية وثيقة «العمل الحر» سنة واحدة بشروط

«العمل»: صلاحية وثيقة «العمل الحر» سنة واحدة بشروط
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجْتِمَاعِيّة، اليوم الأحد، أن صلاحية وثيقة العمل الحر سنة واحدة من تاريخ إِصْدَارها من البوابة الإِلِكْتُرُونِيّة.

وأوضحت العمل في بيان عبر حسابها بموقع التواصل الاجْتِمَاعِيّ “تويتر”: “أنه بإمكان ممارسي العمل الحر الحصول على وثيقة ترخيص لمزاولة العمل الحر، وتحويل جزء من الاقتصاد غير لمنظم إلى اقتصاد منظم”.

وأشارت إلى أنه يمكن إِصْدَار الوثيقة فوري في البوابة بعد التقديم على الوثيقة واختيار مجال العمل المطلوب، وإرفاق ما يثبت القيام بالعمل الحر عن طريق الدخول على موقع البوابة www.freelance.sa.

وبَيَّنَت الوزارة أن من الشروط الواجب توافرها في الرَاغِبِين في التقديم على وثيقة العمل الحر أن يكون مجال عمل المتقدم ضمن المهن المسموح بها بالبوابة، وأن لا يقل العمر عن 18 سنة.

 

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بورصة تواصل

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