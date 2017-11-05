إزالة 4 مخططات عشوائية بمساحة مليون و500 ألف متر2 بالطائف

تواصل – فريق التحرير:

أزالت أمانة الطائف 4 مخططات عشوائية، في أحياء الرحاب، والواصلية، والصلهوج، وطريق الشاحنات الجديد شمال المحافظة، على مساحة مليون وخمسمائة ألف متر مربع.

وأوضحت الأمانة، في بَيَانٍ لَهَا، أنه تم إِزَالَة 28 حوشاً واستراحة مخالفة وعشوائية، علاوة على إِزَالَة بتر خرسانية وحديدية وضعت لغرض التخطيط والاستيلاء على الأراضي الحُكُومِيّة البيضاء بدون وجه حق.

ووجهت الأمانة تحذيراً للمواطنين من الاستحواذ على الأراضي الحُكُومِيّة، مشددةً على فرض عقوبات رادعة، وتطبيق الجزاءات والأنظمة بحق المخالفين.