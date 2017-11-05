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الرئيس اليمني يوجه بالقضاء على الإرهابيين المتورطين في تفجيرات عدن

الرئيس اليمني يوجه بالقضاء على الإرهابيين المتورطين في تفجيرات عدن
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تواصل – وكالات:

وجه الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، اليوم الأحد، الأجهزة الأمنية والعسكرية بسرعة الحسم والقضاء على العناصر الإرهابية التي اسْتَهْدَفت إدارة أمن عدن، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار مثل تلك الخروقات والتحقيق وكشف أوراقها وتداعياتها.

وَشَدَّد هادي في اتصال هاتفي بوكيل وزارة الدَّاخِلِيَّة اللواء ركن عبدالله جابر، وقائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء ركن فضل حسن على ضرورة الوقوف على تداعيات أحداث العمل الإرهابي الغادر والجبان الذي طال أمس مبنى البحث الجنائي بإدارة أمن عدن.

وَأكَّدَ الرئيس اليمني أن العناصر الإرهابية الباغية ومن يواليها ويدعمها تسعى لتعكير صفو الأمن والاستقرار، وزعزعة السكينة العامة للمواطن في محاولات بائسة لخلط الأوراق خدمة لأهداف وأجندة المِيلِيشِيات الانقلابية الذين يمثلون أذرعها ويتبادلون الأدوار معها.

وأدى الهجوم الإرهابي بسيارة مفخخة وحزام ناسف على إدارة أمن عدن إلى مَقْتَل 15 شَخْصَاً، بينهم جنود وضابط وإِصَابَة 20 آخرين، وأعلن تنظيم “داعش” تبنيه للعمليات الإرهابية.

وذَكَرَت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن قوات الشرطة في عدن حاصرت الإرهابيين المتحصنين في مبنى البحث الجنائي، مُؤكّدَة أن العملية توشك على الانتهاء، وسيتم تصفية جميع العناصر الإرهابية المهاجمة واستعادة مقر البحث الجنائي.

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